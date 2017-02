Jauno «Swedbank» finansējumu pagājušajā gadā saņēma vairāk nekā 3000 uzņēmumu

Jauno «Swedbank» finansējumu pagājušajā gadā saņēma vairāk nekā 3000 uzņēmumi, kas ir nedaudz virs 10% no visu Latvijas kredītspējīgo uzņēmumu skaita, pastāstīja bankas valdes priekšsēdētājs Reinis Rubenis.

Visvairāk kreditēti mazie uzņēmumi - gandrīz 2000. Taču daudzi mazi uzņēmumi joprojām neuzrāda reālos ieņēmumus, līdz ar to cieš zaudējumus un zaudē kapitālu. Lielākā daļa no bankas atteikumiem finansēt saistīti ar to, ka uzņēmumi nav pietiekami caurspīdīgi, tāpēc «Swedbank» rosina Latvijā ieviest risinājumu, kas Igaunijā palīdzēja strauji uzlabot uzņēmumu caurspīdību - nepiemērot nodokli peļņai, ja tā tiek ieguldīta uzņēmuma attīstībā.

Kopumā «Swedbank» 2016.gadā parakstīja jauno finansējumu 804 miljonu eiro apmērā. «Swedbank» valdes priekšsēdētājs uzsvēra, ka bankas likviditāte un spēja kreditēt ļauj izsniegt finansējumu tik lielā apmērā, cik ir pieprasījums. «Skandināvu bankām ir milzīga likviditāte, procentu likmes ir tuvu vēsturiski zemākajam līmenim, un banku vēlme finansēt ir milzīga. Ceram, ka šogad pieprasījums pēc finansējuma augs. Dzirdēta retorika, ka bankas nefinansē. Taču nav neviena «baltajā ekonomikā» strādājoša klienta, kuram būtu problēmas saņemt finansējumu - bankas stāv rindā un sacenšas ar labākajiem nosacījumiem. Retorika par kredītu nepieejamību var nākt no ar biznesu nesaistītām aprindām vai tiem uzņēmējiem, kuriem ir problēmas ar caurspīdīgumu,» viedokli pauda bankas valdes priekšsēdētājs.

Rubenis uzsvēra, ka 2016.gads «Swedbank» bija pagrieziena punkts - pirmo reizi pēc septiņiem gadiem kredītportfelis auga, turklāt visos segmentos - gan privātpersonām visos produktos, gan uzņēmumiem visos segmentos.

Izaugsme «Swedbank» portfeļos pērn bija lauksaimniecības nozarē - pagājušogad banka finansēja lauksaimniekus vairāk nekā 78 miljonu apjomā. Tas ir tāpēc, ka lauksaimniecības nozarei pirmajai bija pieejams Eiropas līdzfinansējums. Finansējuma apjomi auga arī ražojošajiem uzņēmumiem, kur «Swedbank» no jauna izsniedza vairāk nekā 73 miljonus eiro, un transporta nozarē, kur tika izsniegts vairāk nekā 71 miljons eiro. Pērn finansēti nozīmīgi darījumi arī nekustamā īpašuma jomā. Tomēr kopumā finansētās nozares ir labi diversificētas un nav vienas dominējošās nozares, vērtēja bankas vadītājs.

Rubenis lēsa, ka šogad vajadzētu atgūties būvniecībai, kurā pagājušajā gadā bija krīze, tika kavēti projekti. Būvniecības nozares attīstību sekmēs arī energoefektivitātes projekti, kuru īstenošana sāksies šogad. Šogad joprojām finansējums būs nepieciešams ražotājiem un arī lauksaimniekiem. Lauksaimniecībā konsolidācija turpināsies vēl diezgan ilgi, līdz ar to arī šajā nozarē būs vajadzīgas investīcijas.

«Swedbank» ir gatava un vēlas finansēt - jautājums ir par pieprasījumu un tā kvalitāti, atzina Rubenis. «Redzam, ka gan uzņēmumiem, gan privātpersonām kontu atlikumi ir būtiski auguši. Saprātīgu uzkrājumu veidošana ir uzteicama, taču augošas ekonomikas apstākļos būtu vērts apdomāt iespēju gudri investēt, lai palielinātu efektivitāti, atrastu jaunus tirgus un sāktu vai palielinātu eksportu. Deflācijas apstākļos, kad nav riska pazaudēt naudas vērtību, nav milzīga stimula līdzekļus ieguldīt, jo nauda savu vērtību saglabā, taču šogad jau varam sagaidīt inflāciju, un tas mudina domāt par investīciju iespējām,» aicināja bankas valdes priekšsēdētājs.

«Swedbank» ir pēc aktīviem un pēc klientu skaita lielākā banka Latvijā.