PTAC piemēro € 3000 sodu «Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijai»

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) piemērojis 3000 eiro sodu Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijai (iepriekš - Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija), teikts centra publiskotajā informācijā.

PTAC informē, ka plašsaziņas līdzekļos no 2015.gada janvāra līdz marta vidum izplatītas četras asociācijas reklāmas, kurās pausta tās nostāja par licencētu nebanku kredītu devēju darbības ierobežošanu, nelicencētu kredītu devēju, tajā skaitā ārvalstu kredītu devēju uzraudzības trūkumu un PTAC kā patērētāju kreditēšanas nozari uzraugošās valsts pārvaldes iestādes bezdarbību, nekompetenci un tendenci darīt visu, lai iznīcinātu legālos, licencētos kredītu devējus.

Tostarp pirmajā reklāmā teikts: «PTAC nedara neko, lai šos nelegālos aizdevējus Latvijā apkarotu (..) Likumsakarīgi rodas jautājums, kāpēc PTAC tik mērķtiecīgi vēlas iznīcināt nozari, kas Latvijas sabiedrībai un ekonomikai ir acīmredzami nepieciešama.» Otrajā reklāmā teikts: «PTAC nedara praktiski neko, lai cilvēkus pasargātu no nelegālajiem aizdevējiem, bet dara visu, lai legālos uzņēmumus iznīcinātu. Šī situācija ir jāmaina.» Trešajā reklāmā minēts: «Kad žurnālisti PTAC lūdz komentēt ziņas par viņu neizdarībām un nevēlēšanos apkarot nelegālos kredītdevējus, viņi saka, ka tas neesot būtisks uzdevums, jo apjomi esot nelieli, tā ir klaja nekompetence.» Savukārt ceturtajā reklāmā teikts: «Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri ir informējuši PTAC gan par nelegālajiem aizdevējiem internetā, gan nosūtījuši konkrētas adreses ar nelegālajiem lombardiem. Kāda, jūsuprāt, ir reakcija? Nulle, nekāda. (..) Vienīgā valsts reakcija ir uzbrukumi legālajam biznesam, to gan PTAC vēlas izspiest no tirgus. (…) PTAC melo sabiedrībai, sakot, ka nelegālais kredītu bizness neesot liels un vienlaikus dara visu, lai iznīcinātu legālos uzņēmējus.»

Pēc PTAC paustā, asociācijas izplatītās reklāmas neatbilda vispārpieņemtām reklāmas ētikas prasībām, godprātīgai reklāmas praksei, kā arī mazināja sabiedrības uzticēšanos reklāmai un PTAC kā patērētāju tiesību aizsardzību uzraugošajai iestādei.

PTAC arī atzīmē, ka viens no masu informācijas līdzekļu uzdevumiem ir informēt sabiedrību par dažādiem tai aktuālajiem jautājumiem, taču šim nolūkam ir paredzēti konkrēti raidījumi vai rubrikas. «Konkrētajā gadījumā plašsaziņas līdzekļi noteiktā laika periodā periodiski raidījumu starplaikos pārraidīja asociācijas publiskos viedokļus. Šī informācija netika pausta kāda raidījuma vai sižeta ietvaros, kas būtu uzskatāma par raidījuma sastāvdaļu, tieši pretēji - informācija bija izvietota komercreklāmu blokos. Asociācijas reklāmas nevar tikt uzskatītas par raidījumiem vai sižetiem, jo tās neveido atsevišķu vienību programmā vai raidījumu katalogā,» norāda PTAC.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija Gints Āboltiņš skaidro, ka asociācijas mērķis, veidojot informatīvos sižetus, bija pievērst šai problēmai plašāku sabiedrības un valsts institūciju uzmanību, tādējādi rosinot uzraugošās institūcijas uz konkrētu rīcību cīņā ar nelegālo tirgu.

PTAC darbības uzdevums ir ne vien patērētāju tiesību un interešu aizsardzība, bet arī tirgus uzraudzība. Nelegālie kredītdevēji, īpaši lombardu pakalpojuma segmentā, par ko regulāri nozares uzņēmumi sniedz informāciju uzraugam, ne vien tiešā veidā apdraud patērētāju, bet arī rada nevienlīdzīgus konkurences apstākļus. Lai nodrošinātu tirgus pārraudzību, nozares uzņēmumi ik gadu PTAC licences maksājumos veic vairāk nekā 0,85 miljonus eiro, līdz ar to arī sagaida tirgus pārraudzību pienācīgā kvalitātē, atzīmē asociācijas vadītājs.

Asociācijā pauda uzskatu, ka PTAC ir izdarījis nopietnu vārda brīvības aizskārumu, jo piemērojis sodu par politisku debašu laikā asociācijas publiski paustu viedokli. Šāda rīcība ir klajš Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 10.panta pārkāpums, un asociācija ir vērsusies tiesā, jo uzskata, ka šāda valsts varas rīcība demokrātiskā sabiedrībā nav pieļaujama un indivīdiem tāpat kā uzņēmēju apvienībām ir jābūt tiesībām brīvi paust kritiku par iestāžu darbību un darba rezultātiem, nesatraucoties, ka pēc tam tās var tikt administratīvi vajātas.

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija apvieno ārpus banku sektora esošus uzņēmumus, kas iedzīvotājiem Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu nozares praksi, ko pozitīvi vērtē patērētāji un tirgu uzraugošās institūcijas, vienlaikus respektējot alternatīvo finanšu pakalpojumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.

