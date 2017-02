Latvija benzīnu un dīzeļdegvielu pērn visvairāk ieved no Lietuvas

Latvija arī pagājušajā gadā visvairāk benzīnu un dīzeļdegvielu ievedusi no Lietuvas, informēja Centrālajā statistikas pārvaldē.

Tās dati liecina, ka no Lietuvas 2016.gadā Latvija ieveda 192,927 miljonus litru benzīna, kas ir 62,1% (2015.gadā - 66,2%) no kopējā importētā benzīna apmēra, bet no Somijas - 110,985 miljonus litru jeb 35,7%. Salīdzinājumā ar 2015.gadu no Lietuvas ievestā benzīna apmērs ir sarucis par 7,5%, savukārt no Somijas ievestā benzīna daudzums ir palielinājies par 11,6%.

Dīzeļdegviela no Lietuvas pērn ievesta 702 181 tonnas apmērā, kas veidoja 48,5% (gadu iepriekš - 42,5%) no kopējā importētā dīzeļdegvielas daudzuma un ir par 0,6% mazāk nekā 2015.gadā.

No Somijas 2016.gadā Latvija ievedusi 31,8% jeb 459 958 tonnas dīzeļdegvielas, kas ir par 17,2% mazāk nekā gadu iepriekš, no Krievijas importēts 14,1% jeb 203 587 tonnas, kas ir par 5,2% vairāk, bet no Baltkrievijas importēti 5,5% jeb 79 392 tonnas, kas ir kritums 2,6 reizes.

Savukārt mazutu Latvija pērn galvenokārt ievedusi no Igaunijas. No Igaunijas ievests 89,1% jeb 1477 tonnas mazuta, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir pieaugums par 74,9%.

Latvijā kopumā 2016.gadā ievesti 310,864 miljoni litru benzīna, 1,447 miljoni tonnu dīzeļdegvielas un 1658 tonnas mazuta.

