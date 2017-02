EK: Latvijas ekonomikas izaugsme pagājušajā gadā ir piebremzējusies

Atbilstoši Eiropas Komisijas (EK) ziemas ekonomikas prognozei, Latvijas ekonomikas izaugsme pagājušajā gadā ir piebremzējusies, sasniedzot tikai 1,6%.

Kā šodien norādīja EK priekšsēdētāja vietnieks eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis (V), kurš atbild arī par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un Kapitāla tirgu savienību, lēnāku izaugsmes tempu 2016.gadā noteica investīciju kritums, kas saistīts ar Eiropas Savienības (ES) fondu plūsmas īslaicīgu samazināšanos.

Saistībā ar pāreju uz ES fondu jauno plānošanas periodu 2014.-2020.gadam līdzīgas problēmas ir vērojamas praktiski visās jaunajās dalībvalstīs, viņš norādīja.

Tāpat Dombrovskis uzsvēra, ka ekonomikas pieaugumu pagājušajā gadā uzturēja privātā patēriņa un eksporta kāpums.

Prognozēts, ka šogad un nākamajā gadā iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsmes temps pieaugs līdz, attiecīgi, 2,8% un 3%. To noteiks gan investīciju līmeņa atjaunošanās, gan turpmāks patēriņa pieaugums, gan pozitīvāka attīstība Latvijas galvenajos eksporta tirgos.

Kopumā, kā norādīja Dombrovskis, ekonomika Eiropā atveseļojas, tomēr, neskatoties uz to, Eiropas valstu ekonomikām jākļūst daudz konkurētspējīgākām, kā arī tām ir jāpielāgojas mainīgajiem apstākļiem. Lai to nodrošinātu, nepieciešams turpināt strukturālās reformas, kā arī panākt to, lai to augļus sajustu visi iedzīvotāji.

