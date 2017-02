Pētījums: Zaudējumi Eiropā no viltojumiem pesticīdu industrijā - € 1,3 miljardi eiro; Latvijā - € 7 miljoni

Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu ekonomika viltoto pesticīdu dēļ katru gadu zaudē gandrīz 1,3 miljardus eiro un 11 700 darbavietu, liecina Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) pētījums.

Kā aģentūru LETA informēja Patentu valdē, pētījumā tika aplēsts, ka ik gadu Latvija viltoto pesticīdu dēļ zaudē 7 miljonus eiro, kas veido 15,6% no nozares kopējā pārdošanas apjoma valstī.

Viltojumu radītie zaudējumi pesticīdu industrijā nozīmē 2600 zaudētas darbavietas, jo legālo izstrādājumu ražotāji spēj nodarbināt mazāk darbinieku, nekā tas būtu iespējams tirgū bez viltojumiem. Nereti viltojumi rada domino efektu arī citās nozarēs - iegūtie dati liecina, ka netiešās ietekmes rezultātā papildus tiek zaudētas vēl 11 700 darba vietas, informē Patentu valde.

Reklāma

Papildus tika aprēķināts, ka viltojumu dēļ ik gadu netiek iekasēti 238 miljoni eiro, kas būtu ieņēmumi valdību budžetos, kurus dažādu nodokļu veidā - ienākumu nodoklis, sociālās iemaksas, pievienotās vērtības nodoklis - maksātu legālo pesticīdu ražotāji un pārdevēji.

«Mūsu pētījumi parāda, ka viltojumiem ir ietekme uz ikvienu ekonomikas nozari, arī pesticīdu ražošanas nozare, kas ietver lielu skaitu mazo un vidējo uzņēmumu, nav izņēmums. Šis ir desmitais ziņojums sērijā, kuru publicē EUIPO ar Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra palīdzību, par viltojumu ietekmi uz ES rūpnieciskā sektora ekonomiku. Pētījumi parāda viltojumu izraisīto negatīvo efektu uz ES dalībvalstu ekonomiku, atspoguļojot darbavietu un ienākumu zaudējumu, kas skar legālos ražotājus,» uzsvēris EUIPO izpilddirektors Antoniu Kampinušs.

«Mūsuprāt, oriģinālo augu aizsardzības līdzekļu produktu viltojumu problēma Latvijā nav īpaši aktuāla, taču lielāka problēma varētu būt tādu oriģinālo produktu ievešana no kaimiņvalstīm, kas nav reģistrēti Latvijā vai arī kam marķējums nav latviešu valodā. Šādu produktu ievešana ir nelegāla darbība. Viltotu un nelegālu augu aizsardzības līdzekļu produkti varētu veidot līdz 10% no kopējā pārdošanas apjoma valstī. Lietojot nezināmas izcelsmes augu aizsardzības līdzekļus, tiek radīts risks cilvēku un dzīvnieku veselībai, videi un arī ekonomikai. Svarīgi, lai lauksaimnieki kultūraugu aizsardzībai iegādātos tikai Latvijā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus un no licenzētiem izplatītājiem,» situāciju Latvijā komentēja Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācijas izpilddirektore Margita Tomsone.

Saistītie raksti