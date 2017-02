Rīgas lidostā paplašinās drošības kontroles zonu

Prognozējot lidojumu un līdz ar to arī pasažieru skaita pieaugumu 2017.gadā, starptautiskajā lidostā «Rīga» marta otrajā pusē sāks darboties paplašinātā drošības kontroles zona ar deviņām kontroles līnijām, pavēstīja uzņēmumā.

Pērn lidosta sasniedza apkalpoto pasažieru skaita rekordu - 5,4 miljonus. Arī šogad uzņēmums prognozē pasažieru skaita pieaugumu, un jau šā gada vasaras sezonā no lidostas «Rīga» tiks atklāti reisi uz deviņiem jauniem galamērķiem. Paplašinātā drošības kontroles zona dos iespēju apkalpot vairāk pasažieru, tādejādi palielinot apkalpošanas ātrumu un kvalitāti.

«Drošības kontroles zonas paplašināšana noritēs no šā gada 13.februāra līdz 14.martam. Remontdarbu laikā pasažieriem jārēķinās ar izmaiņām drošības kontroļu izvietojumā lidostas terminālī: viena drošības kontroles zona atradīsies ierastajā vietā izlidošanas zonā E, bet otra - lidostas ziemeļu daļā izlidošanas zonā C. Pasažieri neatkarīgi no lidojuma galamērķa varēs izmantot abas drošības kontroles. Ātrā drošības kontrole (Fast Track) arī turpmāk atradīsies E zonā,» informēja lidostā.

Lai pasažieriem remontdarbu laikā būtu vieglāk orientēties, lidostas terminālī būs izvietotas norādes un informatīvie plakāti par drošības kontroļu atrašanās vietu. Informāciju varēs iegūt arī lidostas Informācijas centrā un pie lidostas darbiniekiem. Lai laikus un bez steigas nokārtotu formalitātes pirms lidojuma un izietu drošības kontroli, lidosta «Rīga» aicina pasažierus ierasties lidostā savlaicīgi - vismaz divarpus stundas pirms lidojuma.

Drošības kontroles zonas paplašināšana ir viens no pasākumiem, ko lidosta «Rīga» plāno īstenot, lai sniegtu pasažieriem vairāk ērtību, pirms ir realizēts vērienīgais lidostas termināļa paplašināšanas projekts. Šā gada sākumā lidostā tika atvērti jauni reģistrācijas galdi, savukārt gada otrajā pusē plānots lidostas terminālī ierīkot pašapkalpošanās bagāžas nodošanas vietas.

Lidostas termināļa attīstības nākamā kārta paredz līdz 2022.gadam paplašināt pasažieru reģistrācijas zāli, bagāžas saņemšanas un šķirošanas zonas, drošības kontroles zonu, kā arī izbūvēt daudzstāvu autostāvvietu un savienojumu ar jaunbūvējamās Eiropas sliežu ceļu platuma dzelzceļa līnijas «Rail Baltica» Rīgas lidostas staciju.

Starptautiskā lidosta «Rīga» ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs, apkalpojot 44% Baltijas aviopasažieru. No lidostas «Rīga» ziemas sezonā iespējams doties uz 60, bet vasaras sezonā uz 80 galamērķiem, ko nodrošina 20 aviosabiedrības.

