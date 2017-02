Piektdien būs ierobežota «SEB bankas» pakalpojumu pieejamība

«SEB banka» no šodienas līdz 12.februārim pāries uz jaunu IT un klientu apkalpošanas sistēmu, tāpēc nedēļas nogalē vairāki bankas pakalpojumi nebūs pieejami.

No šodienas plkst.16 līdz 13.februāra plkst.6 nebūs pieejama «SEB bankas» internetbanka un citi elektroniskie pakalpojumi. Tas nozīmē, ka šajā laikā nebūs iespējams veikt maksājumus internetbankā, kā arī veikt autorizāciju ar internetbanku interneta veikalos vai pakalpojumu sniegšanas vietnēs, tai skaitā arī «www.latvija.lv».

«SEB banka» aicina klientus savlaicīgi veikt nepieciešamos norēķinus internetbankā.

Savukārt svētdien, 12.februārī, no plkst.22 līdz plkst.23 nebūs pieejami «SEB bankas» bankomāti, kā arī norēķini ar «SEB bankas» maksājumu kartēm.

Šajā nedēļas nogalē «SEB bankas» filiāles tirdzniecības centros un informatīvais tālrunis 26 668 777 nodrošinās aktuālo informāciju par sistēmas nomaiņas procesu, taču citu pakalpojumu sniegšana filiālēs būs ierobežota.

«SEB bankas» mājaslapā atrodams «ziņojumu dēlis» ar informāciju, kādi pakalpojumi nav pieejami un kuru pakalpojumu pieejamība ir ierobežota.

Tiek prognozēts, ka nedēļas nogalē klienti pastiprināti vēlēsies sazināties ar banku, tāpēc darbam ar klientiem mobilizēti papildu resursi, tai skaitā arī piesaistīts uzņēmums «Lattelecom», kas palīdzēs atbildēt uz vienkāršākiem bankas klientu zvaniem.

«SEB banka» ievieš jaunu IT un klientu apkalpošanas sistēmu, lai stiprinātu «SEB bankas» IT un digitālo risinājumu attīstību un nodrošinātu vienotu IT sistēmu SEB grupas bankām visā Baltijā.

«SEB bankas» vadītāja Ieva Tetere pastāstīja, ka pamanāmākais ieguvums klientiem būs jauna internetbanka, kurai būs jauns dizains un plašākas iespējas. Piemēram, internetbankas dizains pielāgosies ierīcei, kas tiek lietota. Jaunā internetbanka nodrošinās iespēju pašam noteikt galvenās lapas saturu, pielāgojot to savām vajadzībām. Jaunajā internetbankā personiskie un bankas piešķirtie līdzekli tiks atspoguļoti savādāk nekā līdz šim - tie būs atdalīti.

Dažas izmaiņas saistītas ar drošību, proti, klientiem būs jauna iespēja pašiem internetbankā noteikt, kādus darījumus atļauts veikt ar kartēm, piemēram, varēs ierobežot pirkumus ārzemēs vai atļaut pirkumus internetā.

Jaunajā internetbankā būs iespēja pārvaldīt ienākošos un izejošos maksājumus, izmantojot multivalūtu kontus.

Maksājumu jomā uzlabots pakalpojumu klāsts SWIFT pakalpojumiem, kā arī juridiskām personām būs pieejams Baltijas grupas konts.

Pēc jaunās sistēmas ieviešanas vairs nebūs iespējama rēķinu apmaksa bankomātā. «SEB banka» skaidro, ka šis pakalpojums zaudējis aktualitāti.

«SEB bankas» IT un klientu apkalpošanas sistēmas maiņas projekta īstenošana tika sākta uzreiz pēc eiro ieviešanas Latvijā, 2014.gada janvārī. Projekts izmaksājis 30 miljonus eiro, ieskaitot iekšējos resursu. Projekta īstenošanas rezultātā bankā tiks mainītas vairāk nekā desmit iekšējās sistēmas, tai skaitā bankas darbības pamata platforma, maksājumu karšu apstrādes sistēma, visu produktu uzskaites sistēmas u.c.

Pēc aktīvu apmēra «SEB banka» ir ceturtā lielākā banka Latvijā.

SEB grupa 2016.gadā Latvijā strādāja ar 52,3 miljonu eiro pamatdarbības peļņu. Pašas «SEB bankas» peļņa 2016.gadā bija 51,16 miljoni eiro.

