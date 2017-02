Par labu «Revertai» no Kargina un Krasovicka piedzīti vairāk nekā € 3 miljoni

Stājies spēkā spriedums, ar kuru par labu problemātisko aktīvu pārvaldītājai «Reverta» no kādreizējiem «Parex bankas» īpašniekiem un valdes locekļiem Valērija Kargina un Viktora Krasovicka tiesa piedzina vairāk nekā 3 miljonus eiro par bankai neatmaksātajiem kredītiem.

Augstākā tiesa (AT) pērn noteica no Kargina piedzīt pamatparādu 2 078 304 eiro un nokavējuma procentus 373 753 eiro apmērā, kā arī tiesāšanās izdevumus valsts nodevas samaksai 4413 eiro un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 15 617 eiro apmērā. Tāpat tiesa noteica «Revertai» tiesības līdz sprieduma izpildei saņemt no Kargina 6% gadā no pamatparāda summas.

Savukārt no Krasovicka AT par labu «Revertai» noteica piedzīt pamatparādu 596 027 eiro un nokavējuma procentus 107 186 eiro, kā arī tiesāšanās izdevumus valsts nodevas samaksai 3518 eiro un ar lietas vešanu saistītos izdevumus advokāta palīdzības samaksai 4638 eiro apmērā. Arī šajā gadījumā tiesa noteica «Revertai» tiesības līdz sprieduma izpildei saņemt no Krasovicka 6% gadā no pamatparāda summas.

Reklāma

Kā aģentūru LETA informēja AT preses sekretāre Baiba Kataja, 8.februārī AT Civillietu departaments izskatīja rīcības sēdē Kargina un Krasovicka kasācijas sūdzību. Tiesnešu kolēģija konstatēja, ka, lai gan kasācijas sūdzība formāli atbilst Civilprocesa likuma prasībām, tomēr ir likumā norādītais pamats atteikumam ierosināt kasācijas tiesvedību.

Izvērtējot kasācijas sūdzībā minētos argumentus, tiesnešu kolēģijai nav bijis acīmredzama pamata uzskatīt, ka pārsūdzētajā spriedumā ietvertais lietas iznākums ir nepareizs. Izskatāmajai lietai nav būtiskas nozīmes vienotas tiesu prakses nodrošināšanā vai tiesību tālākveidošanā. Lēmums nav pārsūdzams.

Kā ziņots, konkrētajā lietā parāds bija izveidojies, neatmaksājot bankā ņemtos kredītus. «Revertas» prasības kopējais apmērs bija 4 156 609 eiro pret Karginu un 1 617 337 ASV dolāri pret Krasovicki, kas kopā bija aptuveni 5,3 miljoni eiro.

Šajā lietā 2014.gada sākumā arī Rīgas apgabaltiesa apmierināja «Revertas» prasību, no abiem piedzenot vairākus miljonus eiro par bankai neatmaksātajiem kredītiem. Kargins un Krasovickis iesniedza apelācijas sūdzību.

Kā ziņots, 2012.gadā Rīgas apgabaltiesa «Revertas» prasību pret Karginu un Krasovicki sadalīja trīs tiesvedībās. No pamata procesa atsevišķā tiesvedībā tika izdalīta viena lieta par zaudējumu atlīdzināšanu atbilstoši ieguldījuma līgumam, kas savulaik tika slēgts starp akcionāriem un valsti par akciju atsavināšanu, un otra lieta par jau minēto parāda piedziņu, kas izveidojies saistībā ar neatmaksātiem kredītiem.

Pamatlietā «Reverta» vēlas piedzīt zaudējumu atlīdzību 60 974 775 latu (86 759 288,5 eiro) apmērā un priekšā stāvošo zaudējumu 1 757 601 lata (2 500 841 eiro) apmērā nodrošināšanu, apķīlājot abiem noguldījuma kontos «Parex bankā» esošos naudas līdzekļus. Kā ziņots, šī lieta tagad atrodas AT Civillietu tiesu palātā, jo spriedumu pārsūdzēja abas puses.

Kā ziņots, valsts bankas kapitāldaļas no Kargina un Krasovicka pārņēma 2008.gada 5.decembrī.

Saistītie raksti