«Lattelecom» sola lētāku elektroenerģiju 95% mājsaimniecību

Domājot par to, kā paplašināt savu pakalpojumu klāstu, «Lattelecom» nolēmis piedāvāt iedzīvotājiem iegādāties elektroenerģiju. Paredzēts, ka elektrības patēriņu varēs regulēt atkarībā no dažādiem aspektiem, tāpat klientiem būs iespējams zināt visas pozīcijas, par ko tiek maksāts. Paredzēts, ka elektroenerģija, izvēloties «Lattelecom», būšot lētāka 95% mājsaimniecību, prezentējot jaunu pakalpojumu, teica «Lattelecom» valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis.

«Saviem klientiem, iedzīvotājiem piedāvāsim elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojumu. Tas būs visiem saprotams, izdevīgs pakalpojums, nebūs nekādu slēptu izmaksu. Tas būs gudrs pakalpojums, ar laiku varēs kontrolēt elektrības patēriņu atkarībā no cenas, lietošanas paradumiem un citiem aspektiem,» teica Gulbis.

Pakalpojums būs pieejams, sākot ar 1.aprīli, bet pieteikties šim pakalpojumam «Lattelecom» piedāvā jau no šodienas. Klienti varēs izvēlēties vienu no trim tarifiem.

Reklāma

Dinamiskais tarifu plāns paredzēts iedzīvotājiem, kuri vēlas ar saviem elektrības lietošanas paradumiem noteikt rēķinu, sekojot līdzi cenu svārstībām biržā un panākt lielāku ietaupījumu. Šis ir plāns ar viszemāko maksu par elektroenerģiju.

Drošais tarifs paredzēts tiem cilvēkiem, kuri vēlas pamēģināt Dinamiski, taču vēl baidās riskēt. Ar nedaudz augstāku apkalpošanas maksu klients saņem garantiju, ka vairāk par 61,13 eiro par mWh viņam jāmaksā nebūs, pat ja biržas cenas līmeņi pēkšņi pieaug.

Savukārt Fiksētais tarifs paredzēts tiem cilvēkiem, kuriem negribas domāt par rēķiniem un cenu starpība viņus neuztrauc. Plānu ir viegli paredzēt un tam nav nekādu risku. Taču arī ar šo plānu vidējam elektroenerģijas patērētājam, kurš patērē 200 kW mēnesī, ietaupījums būs ap 15 eiro mēnesī.

Uzņēmums skaidro, ka ar jauno pakalpojumu «tet» 95% iedzīvotāju elektrība būs lētāka.

Tāpat nebūs slēptu maksu. Iedzīvotāji maksās tikai par patērēto, sola uzņēmums.

«Mums ir svarīgi, lai klients saprastu, par ko maksā,» norāda uzņēmums. Klientam nebūs jāmaksā abonentmaksa, tāpat nebūs soda par līguma laušanu. Esošajiem klientiem būs iespējams apvienot rēķinu par elektrību kopā ar pakalpojumiem par telekomunikācijām.

«Lattelecom» ir viens no lielākajiem Latvijas telekomunikāciju uzņēmumiem, kas pieder valstij Privatizācijas aģentūras personā (51%) un Skandināvijas koncerna «TeliaSonera» meitasuzņēmumam «Tilts Communications» (49%). 2015.gadā «Lattelecom» strādāja ar 163,398 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,2% mazāk nekā 2014.gadā, un guva 30,501 miljona eiro peļņu, kas ir pieaugums par 0,5%.

Iepriekš bija izskanējis, ka uzņēmums varētu iesaistīties elektroenerģijas tirgū. Elektroenerģiju lietotājiem drīkst tirgot tikai reģistrēti tirgotāji, kuriem noslēgts Sistēmas lietošanas līgums ar AS «Sadales tīkls». Uzņēmuma mājaslapā publiskotajā tirgotāju sarakstā bija atrodams arī «Lattelecom» vārds, turklāt gan to tirgotāju sarakstā, kuri var tirgot elektroenerģiju mājsaimniecībām, gan to komersantu sarakstā, kuri elektroenerģiju var pārdot juridiskajām personām.

Saistītie raksti