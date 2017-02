Latvija joprojām eksportē un importē mazāk nekā Lietuva un Igaunija

Latvijas eksporta un importa apmērs pērn 11 mēnešos joprojām bija mazāks nekā Lietuvas un Igaunijas, savukārt lielākais ārējās tirdzniecības bilances deficīts starp Baltijas valstīm bija Lietuvā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

2016.gada 11 mēnešos Latvijas eksporta apmērs bija 9,438 miljardi eiro, Lietuva eksportēja preces 20,52 miljardu eiro vērtībā, bet Igaunija - 10,899 miljardu eiro vērtībā.

Tostarp Latvija un arī Igaunija 74% no valsts kopējā eksporta apmēra izveda uz Eiropas Savienības (ES) valstīm, savukārt Lietuva uz ES valstīm izveda 61% no kopējā eksporta apmēra.

Latvijas preču izvedums uz Lietuvu pērn 11 mēnešos bija 18% no kopējā valsts eksporta apmēra, bet uz Igauniju - 12%. Lietuva uz Latviju izveda 10% no kopējā Lietuvas eksporta apmēra, bet uz Igauniju - 5% no kopējā valsts eksporta apmēra. Savukārt Igaunija uz Latviju izveda 9% no kopējā valsts eksporta apmēra, bet uz Lietuvu - 6% no kopējā eksporta apmēra.

Pagājušā gada 11 mēnešos Latvijas importa apmērs bija 11,136 miljardi eiro, Lietuva importēja preces 22,316 miljardu eiro apmērā, bet Igaunija - 12,36 miljardu eiro apmērā.

Tostarp no ES valstīm Latvija ieveda 80% no kopējā importa apmēra, Lietuva - 70%, bet Igaunija - 84% no kopējā importa apmēra. Latvijas ievedums no Lietuvas 2016.gada 11 mēnešos bija 18% no kopējā Latvijas importa apmēra, bet no Igaunijas Latvija ieveda 8% no kopējā valsts importa apmēra. Lietuva no Latvijas ieveda 7% no kopējā Lietuvas importa apmēra, bet no Igaunijas - 3% no kopējā valsts importa apmēra. Savukārt Igaunija no Latvijas un arī Lietuvas ieveda pa 9% no kopējā valsts importa.

Apkopotie dati liecina, ka pērn 11 mēnešos ārējās tirdzniecības bilance visām trim Baltijas valstīm bija negatīva. Latvijai ārējās tirdzniecības deficīts bija 1,698 miljardi eiro, Lietuvai - 1,795 miljardi eiro, bet Igaunijai - 1,461 miljards eiro.

