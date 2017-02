Opozīcija rosina pārtraukt administratīvo izdevumu segšanu no speciālo budžetu līdzekļiem

Saeimas opozīcijas partijas iesniegušas likumprojektu, kas paredz pārtraukt administratīvo izdevumu segšanu no speciālā budžeta līdzekļiem.

Opozīcija iecerējusi atteikties no tā, ka ar attiecīgo budžetu administrēšanu saistītie izdevumi tiek segti no pensiju, nodarbinātības, darba negadījumu, kā arī invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajiem budžetiem.

Ar attiecīgo priekšlikumu klajā nākuši deputāti Inguna Sudraba (NSL), Gunārs Kūtris (NSL), Andrejs Klementjevs (S), Jūlija Stepaņenko (S), Mārtiņš Šics (LRA), Vitālijs Orlovs (S) un Artuss Kaimiņš (KPV LV).

Reklāma

Likumprojekta anotācijā skaidrots, ka sociālās iemaksas neesot nodoklis, bet gan līdzekļi, kas iemaksu veicējiem nākotnē tiks izmaksāti pensijas veidā, kā arī, vajadzības gadījumā, bezdarbnieku pabalsta vai slimības pabalsta veidā. Tāpat norādīts uz labklājības ministra Jāņa Reira (V) publiski izteikto brīdinājumu, ka sociālajā budžetā 2019.gadā būs iztrūkums un ir steidzami jāmeklē iespējas to «aizlāpīt». Šim procesam būs nepieciešami vismaz 50 miljoni eiro.

«Neraugoties uz to, ka sociālajā budžetā trūkst līdzekļu, sākot ar 2017.gadu no speciālā budžeta apakšprogrammas tiek finansētas Nodarbinātības valsts aģentūras 93 amata vietas 1,2 miljonu eiro apmērā. Jau daudzus gadus līdzīgi tiek finansētas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras amata vietas, kam no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta tiek atvēlēti gandrīz 14,8 miljoni eiro,» norāda opozīcijas politiķi.

Tāpēc likumprojekts paredz regulējumu, ka administrēšanas izdevumi tiek finansēti no pamatbudžeta līdzekļiem, skaidrots anotācijā. Šādā veidā sociālās apdrošināšanas speciālie budžeti tiktu atslogoti no izdevumiem, kas saistīti ar budžeta administrēšanu un valsts pārvaldes iestāžu darbības finansēšanu.

Saistītie raksti