VID analizē Saeimas deputāta iespējamu saistību ar fiktīvu nodarbināšanu

Valsts ieņēmumu dienests (VID) izvērtē un analizē saņemto informāciju par kādu Saeimas deputātu, kurš, iespējams, vainojams fiktīvā nodarbināšanā un izvairījies no nodokļu nomaksas, informēja VID Sabiedrisko attiecību daļā.

Aizbildinoties ar likuma prasībām, VID neatklāja, vai informācija saistīta ar Saeimas deputātu Artusu Kaimiņu (KPV LV), lai gan vakar mikrouzņēmuma «Al De Media» īpašnieks Linards Kālis, kurš vairākus gadus strādājis pie Kaimiņa, LTV raidījumam «De Facto» apgalvoja, ka deputāta uzdevumā fiktīvi nodarbinājis vairākus cilvēkus.

«Pagājušā gada nogalē VID no Valsts policijas ir saņemts fiziskās personas iesniegums, kas sākotnēji iesniegts Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB) par SIA fiktīvu darbinieku nodarbināšanu un par Saeimas deputāta iespējamu saistību un rīcību ar iesniegumā minētajiem faktiem un iespējamu izvairīšanos no nodokļu nomaksas,» sacīja VID.

VID saņemto informāciju izvērtē un analizē kopsakarā ar dienesta rīcībā jau esošo informāciju par iesniegumā minēto personu, tajā skaitā, informāciju, kas norādīta personas iesniegtajās valsts amatpersonas deklarācijās un personai piederošajiem uzņēmumiem.

VID uzsvēra, ka likuma «Par nodokļiem un nodevām» 22.pants un likuma «Par Valsts ieņēmumu dienestu» 21.pants liedz VID izpaust informāciju par konkrētu nodokļu maksātāju, tajā skaitā par tam plānotajiem vai veiktajiem nodokļu kontroles pasākumiem un to rezultātiem.

«Ja pārkāpumi tiks konstatēti, personai tiks piemērota normatīvajos aktos paredzētā atbildība,» uzsvēra VID.

Kā ziņots, iesniegumā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) Kālis rakstīja, ka daļu no saņemtās algas devis deputātam atpakaļ skaidrā naudā. To raidījumam sacījusi vēl kāda persona, kas saņēmusi naudu no Kaimiņa.

Savukārt Kaimiņš noliedza, ka būtu saņēmis nedeklarētus ieņēmumus un neatzina, ka būtu devis norādījumus par darbiniekiem un algām.

Kaimiņš stāstīja, ka mikrouzņēmumā «Al De Media», kurā viņš nav bijis ne īpašnieks, ne vadītājs, darbinieki tiešām strādājuši viņa labā saistībā ar raidījuma «Suņu būda» veidošanu. «Norādījums, [cik kuram maksāt], tas ir jūsu interpretējums. No manas puses tas ir ieteikums, cik cilvēkam vajadzētu maksāt par izdarīto darbu,» raidījumam teica deputāts.

KNAB Kāļa iesniegumu pārsūtīja Valsts policijas priekšniekam Intam Ķuzim, rakstot, ka «ziņas nesatur informāciju, kas liecinātu par koruptīviem darījumiem».

Arī policija uzskatīja, ka lieta nav tās kompetencē. Policija pārsūtīja iesniegumu Valsts darba inspekcijai, kas likuma pārkāpumus nekonstatēja, un Valsts ieņēmumu dienestam, kas atteicies Kāli informēt par rīcību, jo nedrīkst runāt par konkrētiem nodokļu maksātājiem.

