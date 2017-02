Igaunijas viesu izmitināšanas vietās pērn tūristu skaits pieaudzis par 7%

Vairāk nekā trīs miljoni ārvalstu un vietējo tūristu pērn izmantoja Igaunijas viesu izmitināšanas vietu pakalpojumus, kas ir par 7% vairāk nekā 2015.gadā, liecina Igaunijas Statistikas departamenta pirmdien publicētie dati.

Pērn salīdzinājumā ar 2015.gadu gan ārvalstu, gan vietējo tūristu skaits Igaunijas viesu izmitināšanas vietās pieaudzis par 7%.

2016.gadā Igaunijas viesu izmitināšanas vietu pakalpojumus izmantoja 1,3 miljoni vietējo tūristu un divi miljoni ārvalstu tūristu, no kuriem 46% bija no Somijas, 10% no Krievijas un 7% no Latvijas. Salīdzinājumā ar 2015.gadu tūristu no Somijas skaits palielinājies par 5%, no Krievijas to skaits kāpis par 8%, bet no Latvijas atbraukušo tūristu skaits pieaudzis par 11%.

Pieaugums reģistrēts arī tūristu skaitā no Vācijas, Zviedrijas un Lietuvas. Visa gada laikā pieauga arī tūristu skaits no Āzijas valstīm.

73% no pērn viesu izmitināšanas vietas izmantojušajiem tūristiem Igaunijā bija ieradušies brīvdienu braucienā, 21% ieradās lietišķā braucienā, bet pārējiem bija cits iemesls apmeklēt Igauniju. Savukārt no vietējiem tūristiem 62% viesu izmitināšanas vietas izmantoja brīvdienu brauciena laikā, bet 23% - lietišķa brauciena laikā.

Decembrī vien Igaunijas viesu izmitināšanas vietas izmantoja 255 tūkstoši vietējo un ārvalstu tūristu, kas ir par 9% vairāk nekā 2015.gada pēdējā mēnesī. Ārvalstu tūristu skaits decembrī bija par 11% lielāks nekā 2015.gada pēdējā mēnesī, sasniedzot 15 tūkstošus. Pieauga gan tūristu plūsma no kaimiņvalstīm, gan Vācijas, Lietuvas un Lielbritānijas, kā arī Āzijas valstīm.

51% Igaunijas viesu izmitināšanas vietu klientu decembrī bija vietējie tūristi. To skaits sasniedza 104 tūkstošus, kas ir par 8% vairāk nekā šajā mēnesī pirms gada.

Igaunijā decembrī darbojās 908 viesu izmitināšanas vietas. Decembrī Igaunijā tūristiem bija pieejams 19 tūkstoši numuru un 43 tūkstoši gultasvietu. Pagājušā gada pēdējā mēnesī Igaunijā tika izmantoti 42% pieejamo numuru, bet gultasvietu noslogojums bija 34%. Par vienu viesu izmitināšanas vietā pavadītu nakti decembrī Igaunijā bija jāmaksā vidēji 37 eiro, kas ir tikpat, cik 2015.gada pēdējā mēnesī.