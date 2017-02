Cīrule sola klientiem draudzīgāku VID

Tiecoties uz sakārtotu uzņēmējdarbības vidi, Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule sola klientiem draudzīgāku un saprotamāku VID.

Viens no VID mērķiem ir kopā ar sociālajiem partneriem un valsts pārvaldes iestādēm mēģināt Latvijā radīt tādu uzņēmējdarbības vidi, kurā uzņēmumi būtu priecīgi un lepni darboties, kur būtu ērti, kur valdītu tikai godīga konkurence un kur no laba prāta gribētu maksāt nodokļus, biedrības «Sabiedrība par atklātību - Delna» rīkotajā apaļā galda diskusijā «Uzņēmēji pret korupciju» skaidroja Cīrule.

Cīrule sacīja, ka VID vadība vienojusies par «slēpto mērķi» kļūt par klientiem draudzīgāko iestādi Latvijā, un, viņasprāt, tas ir iespējams.

Reklāma

«VID grib būt atvērts klientiem, gatavs sadarbībai, komunikācijai, gatavs ieviest jaunus principus klientu apkalpošanā,» stāstīja Cīrule. Viņa atklāja, ka VID rūpīgi strādās ar savu analītisko datubāzi, rūpīgi segmentējot savus klientus, tādējādi «labiem klientiem, jaunajiem uzņēmumiem spēles noteikumus padarot vienkāršākus».

Cīrule sacīja, ka VID mērķis ir rast risinājumus, lai klienti elektroniski, pa telefonu, klātienē varētu gūt sev nepieciešamo informāciju.

«VID labi saprot, ka nemākam vienmēr labi komunicēt, reizēm izsūtām vēstules, kuras saņēmējs nesaprot,» vērtēja Cīrule, piebilstot, ka VID vēlas būt saprotams ikvienam, turklāt lai neviens nebaidītos sazināties ar dienestu.

Viņa pauda, ka uzņēmumiem VID kontroles pasākumi varētu nākt «ar pavisam citādāku nokrāsu nekā līdz šim».

«Aizejot pārbaudē, redzams, ka uzņēmums, iespējams, nav līdz galam izpratis likumu, tāpēc VID varētu sniegt konsultāciju un palīdzēt, šķiroties kā draugiem, bet nākamajā gadā redzot, ka uzņēmums ir audzis,» teica VID vadītāja.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka attiecībā pret negodīgajiem uzņēmumiem, kas «nav balti un pūkaini, kas grib strādāt pelēkajā zonā», VID nebūs iecietīgs. Cīrule apzinās pārmetumus dienestam, ka tas nespējot kontrolēt lielos uzņēmumus, kas darbojas pelēkajā zonā, tāpēc VID lietos jaunas pieejas, lai cīnītos ar nodokļu nemaksāšanu.

Viena no pieejām ir trauksmes cēlēji. Viņa atzina, ka patlaban sabiedrība arvien vairāk gatava reaģēt uz lietām, kas to neapmierina, kā arī ziņot par to.

«Saņemam ap 1000 ziņojumiem mēnesī, kur norādīts uz iespējamajiem pārkāpumiem viena vai otra uzņēmuma darbā vai privātpersonām, kas nereģistrē saimniecisko darbību,» atzina Cīruli.

Otra pieeja ir specifiska pieeja katrai nozarei. Cīrules ieskatā tas ļaus īpaši efektīvi sakārtot jautājumus konkrētā nozarē, kur lielākie spēlētāji paši ir gatavi strādāt pie situācijas uzlabošanas, lai nodrošinātu godīgu un tīru konkurenci.