Trijos mēnešos mikrouzņēmumu skaits samazinājies par 6279

No pagājušā gada 1.novembra līdz šā gada 1.februārim mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) maksātāju skaits ir samazinājies par 6279 maksātājiem. Pērn 1.novembrī bija reģistrēti 50 900 MUN maksātāji, bet šā gada 1.februārī - 44 621 MUN maksātājs. MUN likme šogad pieaugusi līdz 15%, savukārt uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 7000 eiro - līdz 12%.

Tie nodokļu maksātāji, kuri no 2017.gada 1.janvāra vēlējās iegūt vai atgūt MUN maksātāja statusu vai atteikties no tā, to varēja izdarīt, iesniedzot VID pieteikumu līdz šā gada 31.janvārim.

Nosakot MUN likmi 15% apmērā, no 2017.gada 70,4% no MUN ieņēmumiem tiks novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā.

Savukārt ar 2018.gada 1.janvāri sociālajās iemaksās iecerēts novirzīt 80% no MUN ieņēmumiem. Šīs izmaiņas tika veiktas saistībā ar atteikšanos no minimālo sociālo iemaksu ieviešanas.

Regulējums arī nosaka, ka MUN režīms darbosies vēl gadu pēc tam, kad spēkā stāsies jauns regulējums mazajiem uzņēmumiem. Likums vairs neparedz ierobežojumu, ka pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam var līdz 2017.gada 30.jūnijam. Tāpat vairs nav noteikts, ka esošajiem mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, kas vēlēsies turpināt saimniecisko darbību pēc 2018.gada 31.decembra, līdz 2018.gada 15.decembrim būs jāreģistrējas par uzņēmumu ienākuma nodokļa vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju. Tāpat likuma izmaiņas paredz atteikties no nozaru ierobežojuma, kurās var darboties mikrouzņēmumi.

