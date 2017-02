LRA valdē iecelts TVNET attīstības direktors Egmonts Gržibovskis

Latvijas Reklāmas asociācijas (LRA) valdē iecelts SIA «TVNET» biznesa attīstības direktors Egmonts Gržibovskis, liecina LRA sniegtā informācija.

Gržibovskis Asociācijas valdē pārstāvēs interneta medijus.

LRA kopsapulce notika otrdien. Pirmajā kārtā vakantajā valdes locekļa amatā netika iecelts neviens no kandidātiem. Savukārt uz otro vēlēšanu kārtu izvirzījās divi kandidāti - Linda Egle no «Gemius» un Gržibovskis no «TVNET». Vēlēšanu rezultātā valdes locekļa amatā tika ievēlēts Gržibovskis.

Gržibovskis norādīja, ka ir patīkami saņemt LRA biedru atzinību un uzņemties atbildību par reklāmas industrijas turpmāko attīstību.

«Redzu, ka jau tuvākajā laikā Latvijas medijus gaida jauni un nopietni izaicinājumi. Arvien saasinās globālā konkurence. Ņemot vērā, ka «TVNET» mediju grupa ir daļa no starptautiskā mediju koncerna «Eesti Meedia», piedāvāšu iepazīties ar Lietuvas un Igaunijas kolēģu pieredzi, problēmām un veiksmes stāstiem. Pieaug datu nozīme un izmantošana mediju ikdienā, šī tēma man vienmēr ir bijusi īpaši tuva. Mēģināšu pierādīt, ka, Latvijas medijiem sadarbojoties šajā jomā, ieguvēji būs visi un varēsim piedāvāt reklāmdevējiem risinājumus, kas pārspēj šobrīd tirgū esošos,» pauda Gržibovskis.

LRA ir sabiedriska organizācija, kurā ir apvienojušies reklāmdevēji, mediji un aģentūras. Asociācijas mērķis ir veicināt reklāmas nozares attīstību un aizstāvēt savu biedru intereses.

Galvenie LRA uzdevumi ir sakārtot reklāmas tirgu, uzlabojot reklāmas kvalitāti, veidojot pozitīvu reklāmas tēlu sabiedrībā un cīnoties pret jaunu likuma normu izstrādāšanu, kas ierobežotu reklāmas izvietošanu medijos.

Asociācija ir dibināta 1994. gadā.