Latvijas-Lietuvas sadarbības veicināšanai realizēs 41 projektu par 21 miljonu

Pārrobežu sadarbības «Interreg Latvija-Lietuva programmas 2014.-2020. gadam» programmā abu valstu sadarbības veicināšanai 41 projektam piešķirts finansējums 20,86 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Atbalstītie projekti tika izvēlēti no 158 projektu pieteikumiem, kas tika iesniegti 2016.gadā organizētā 1.projektu konkursa laikā. Pirmajā programmas prioritātē «Ilgtspējīga un tīra vide» no 61 iesniegtajiem projektiem tika atbalstīti 12 projekti, kuriem kopā tika piešķirti 6,34 miljoni eiro. No tiem astoņi tūrisma projektos tiks izstrādāti jauni kopīgi tūrisma maršruti un aktivitātes. Latvijas un Lietuvas vides institūcijas sadarbosies divos kopīgos ūdens resursu apsaimniekošanas projektos. Tāpat divu projektu īstenošanai vides piesārņojuma riska samazināšanai sadarbosies Latvijas un Lietuvas ugunsdzēsēji. 4,9 miljonu eiro finansējums vēl ir pieejams degradēto teritoriju atveseļošanai.

Otrajā programmas prioritātē nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes atbalstam tika atbalstīti 13 sadarbības projekti, kuru īstenošanai piešķirti 7,95 miljoni eiro. Sešos no atbalstītajiem projektiem Latvijas un Lietuvas augstākās izglītības iestādes un pašvaldības izstrādās izglītības programmas, lai apmācītu inženierus un uzlabotu profesionālās izglītības kvalitāti. Uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas un izglītības iestādes sadarbosies septiņos apstiprinātajos projektos.

Trešajā prioritātē «Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums» septiņiem projektiem piešķirti 2,51 miljoni eiro. Četru projektu mērķis ir uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un efektivitāti. Trīs projektu īstenošana paredz uzlabot dzīves apstākļus trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Lai rūpētos par iedzīvotāju drošību, ceturtajā programmas prioritātē «Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un labas pārvaldes rezultātā» sadarbosies Latvijas un Lietuvas pašvaldības un dienesti. Kopā atbalstīti deviņi projekti ar kopējo summu 4,06 miljoni eiro.

Lēmums par finansējuma piešķiršanu tika pieņemts 2017.gada janvāra beigās «Interreg Latvija - Lietuva programma 2014.-2020.gadam» Uzraudzības komitejas sanāksmē Anīkšķos, Lietuvā.

Otro projektu konkursu plānots izsludināt 2017.gada marta beigās.