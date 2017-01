﻿«Laima» industrijas izstādē Ķelnē meklē eksporta tirgu paplašināšanas iespējas

Lai meklētu jaunus eksporta tirgus un paplašinātu sadarbību ar esošajiem partneriem, konditorejas un uzkodu ražotājs «Orkla Confectionery&Snacks Latvija» ar zīmoliem «Laima», kā arī «The Original Taffel Snacks» šonedēļ piedalās industrijas izstādē Vācijā, Ķelnē.

Kā informēja uzņēmuma sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Lineta Mikša, uzņēmums jau vairākus gadus izstādē stiprina pozīcijas ne tikai Vācijā, bet arī citos eksporta tirgos, dibinot jaunus kontaktus un veidojot jaunu sadarbību.

«Mūsu šī gada prioritāte eksportā ir koncentrēties uz ilgtermiņa attiecību veidošanu esošajos sadarbības tirgos,» norādīja Mikše.

Viņa arī informēja, ka šogad izstādes apmeklētājiem tiek demonstrēti «Laimas» produkcijas jaunumi - piena šokolādes produktu līnija «Tagad», ekskluzīvā konfekšu izlase «Gourmet», kā arī «Laima Riga Black Balsam» konfektes.

Tāpat izstādē otro gadu pēc kārtas uzņēmums iepazīstina arī ar «The Original Taffel Snacks» sāļajām uzkodām un čipsiem, tostarp iecienītākajiem zīmola produktiem eksporta tirgos - krējuma-sīpolu un asajiem «San Diego» čipsiem.

Mikše arī sacīja, ka Vācijas tirgū pērn bija vērojams 190% pieaugums «Laimas» zefīriem «Maigums». Savukārt vislielāko interesi šogad izstādes «ISM 2017» apmeklētāju vidū ieguva konfekšu kārbas «Gourmet» un «The Original Taffel Snacks» pilngraudu kraukšķi.

Izstāde «ISM 2017» norisinās Vācijā, Ķelnē no 29.janvāra līdz 1.februārim, pulcējot vairāk nekā 38 500 apmeklētāju no 150 pasaules valstīm. Šogad izstāde notiek jau 47 reizi.

Kopumā «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» eksportē produkciju uz teju 30 pasaules valstīm, tostarp Vāciju, Izraēlu, Krieviju, Lielbritāniju, Īriju, ASV, Kanādu un Baltkrieviju.

Kā ziņots, «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» tuvākajā laikā ieguldīs daudzmiljonu eiro investīcijas jaunas un multifunkcionālas ražotnes būvniecībā Rīgā vai tās pievārtē, uz kuru trīs gadu laikā tiks pārcelta ievērojama daļa zīmola «Laima» produkcijas ražošanas.

Tāpat vēstīts, ka norvēģu kompānija «Orkla» 2014.gada augustā iegādājās koncernu «NP Foods», bet oktobrī tika pieņemts lēmums apvienot SIA «NP Foods», AS «Laima», AS «Staburadze» un AS «Latfood» vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir «Orkla Confectionery&Snacks Latvija», bet SIA «Spilva» un AS «Gutta» apvienoti vienā uzņēmumā ar nosaukumu SIA «Orkla Foods Latvija».

«Orkla Confectionery&Snacks Latvija» (iepriekš «NP Foods») apgrozījums 2015.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 740 000 eiro un sasniedza 71,6 miljonus eiro, bet koncerna zaudējumi bijuši 1,214 miljoni salīdzinājumā ar 1,107 miljonu eiro peļņu iepriekšējā gadā. «Orkla Confectionery&Snacks Latvija» pārstāv šādus produktu zīmolus - «Laima», «Selga», «Staburadze», «Ādažu čipsi» un «Taffel».