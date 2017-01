Pērn trešajā pensiju līmenī veiktas vēsturiski lielākās individuālās iemaksas - € 61,8 miljoni

Pagājušajā gadā iemaksas privātajos pensiju plānos jeb pensiju trešajā līmenī sasniedza kopumā 71,4 miljonus eiro, kas par 6% jeb četriem miljoniem eiro pārsniedz 2015.gada apjomu.

Tostarp pensiju plānu dalībnieku individuālās iemaksas pērn bija 61,8 miljoni eiro, kas ir par 7% jeb 4,2 miljoniem eiro vairāk nekā 2015.gadā. Šāds iemaksu apmērs ir vēsturiski augstākais kopš privāto pensiju fondu pastāvēšanas, norādīts Latvijas Komercbanku asociācijas jaunākajā Pensiju fondu apskatā.

Savukārt darba devēju iemaksu apmērs trešajā pensiju līmenī 2016.gadā samazinājās par 3% jeb 280 000 eiro, kaut gan uzņēmumu skaits, kas par saviem darbiniekiem veic iemaksas, auga par 16, bet darbinieku skaits saruka par 238. Kopumā 978 uzņēmumi veic iemaksas par 55 900 darbiniekiem jeb 6,5% no nodarbināto personu skaita Latvijā. Darba devēju līdzdalība privāto pensiju uzkrājumu veidošanā Latvijā pieaug ļoti lēni, ko Komercbanku asociācijas eksperti skaidro ar nelielo ekonomikas izaugsmes tempu.

Latvijas Komercbanku asociācijas Privāto pensiju fondu komitejas vadītāja, «SEB atklātā pensiju fonda» valdes priekšsēdētāja Dace Brencēna vērš uzmanību, ka aizvien vairāk Eiropas valstu pieņem lēmumus Darba likumos veikt izmaiņas, lai darba ņēmēju darba samaksas struktūrā bez ikmēneša algas iekļautu arī obligātas darba devēja iemaksas privātajam pensiju uzkrājumam darbinieka labā. Šāda sistēma jau vairākus gadus darbojas Apvienotajā Karalistē, Dānijā, Jaunzēlandē, Austrālijā, ASV, Nīderlandē, nesen arī Turcijā un citās valstīs. Austrijā un Īrijā par automātiskās darba devēju pensiju shēmas ieviešanas lietderību sāktas publiskas debates, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD šo sistēmu ieteikusi Vācijai.

«Piedāvātais ienākumu izlīdzināšanas mehānisms nodrošina individuālu uzkrājumu veidošanu papildu valsts pensijai, nevis uzskatāms par papildu slogu darba devējiem vai darba ņēmējiem. Arī fakts, ka cilvēki dzīvo ilgāk, liek valdībām apsvērt visaptverošus mehānismus, lai nodrošinātu iedzīvotāju labklājību vecumdienās un mazinātu sociālo spriedzi sabiedrībā,» teikts Komercbanku asociācijas apskatā.

Labklājības ministrs Jānis Reirs (V) šonedēļ preses konferencē pauda skeptisku nostāju par iespēju Latvijā ieviest mehānismus obligātiem maksājumiem trešajā pensiju līmenī. Politiķis vērsa uzmanību, ka pašlaik jau ir obligātas iemaksas pensiju pirmajā un otrajā līmenī, taču no 900 000 strādājošiem par 300 000 sociālās iemaksas tiek veiktas no ienākumiem, kas ir būtiski mazāki par valstī noteikto minimālo darba algu. Lai to risinātu, piedāvāts ieviest minimālo sociālo iemaksu līmeni, taču šis risinājums tika noprotestēts. Tikmēr pašlaik tiek saņemtas sūdzības no reģioniem, ka darbinieki tiek atlaisti un spiesti reģistrēties kā mikrouzņēmumi. Šajā situācijā darbinieki paliek bez sociālajām garantijām, bet uzņēmumi, kas strādā ar peļņu, nopelna vēl vairāk un pēc tam eksportē peļņu uz ārvalstīm. «Ļaujam pensiju kapitālu eksportēt,» rezumēja Reirs, vienlaikus atzīstot, ka šajā situācijā nevarot vairot darba devējus, jo uzņēmēji visā pasaulē cenšas vairot savu peļņu.

Pašlaik Latvijā pensiju trešajā līmenī uzkrājumus veido 272 237 dalībnieki jeb 21% no pensiju otrā līmeņa dalībnieku skaita. Privāto pensiju krājēju skaits aug, taču lēni. Jauno dalībnieku skaits pērn bija 24 589 personas, kas ir par 7% mazāk nekā 2015.gadā.

2016.gadā privāto pensiju plānu aktīvi pieauga par 50,2 miljoniem eiro jeb 15%, sasniedzot 380,6 miljonus eiro, kas ir 14% no pensiju otrā līmeņa aktīvu summas. Aktīvu pieaugums saistīts ar pozitīvu naudas plūsmu pensiju plānos 41,1 miljona eiro apmērā. Tas gan ir par 8,9 miljoniem eiro mazāk nekā 2015.gadā, un ir saistīts ar dalībniekiem izmaksātā pensijas kapitāla pieaugumu 2016.gadā. Papildu dalībnieku veiktajām iemaksām pensiju fondi 2016.gadā pensiju plānu dalībniekiem nopelnīja 9,1 miljonu eiro.

2016.gadā privātie pensiju fondi izmaksāja privātās pensijas kapitālu 30,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 36% vairāk nekā 2015.gadā. Izmaksātais kapitāls 2016.gadā sasniedzis vēsturiski augstāko līmeni. Tostarp 95% jeb 28,8 miljonus eiro no izmaksātā kapitāla veido izmaksas privātpersonām, kuru vecums pārsniedz 55 gadus. Šī pozīcija, salīdzinot ar 2015.gadu, augusi par 38% jeb 7,9 miljoniem eiro. Pensiju plānu dalībnieku mantiniekiem pērn izmaksāti 804 000 eiro.

No dalības privātajos pensiju fondos 2016.gadā izstājušies 9290 dalībnieku, un to skaits ir pieaudzis par 30%, salīdzinot ar 2015.gadu. Šis ir vēsturiski augstākais rādītājs.

Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.

