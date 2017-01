Šogad Rīgas domes Īpašumu departaments plāno investīcijas dažādos objektos 60 miljonu eiro apmērā

Šogad Rīgas domes Īpašumu departaments plāno investīcijas dažādos objektos aptuveni 60 miljonu eiro apmērā, intervijā aģentūrai LETA sacīja departamenta direktors Oļegs Burovs.

Viņš uzsvēra, ka tostarp viennozīmīgi galvenais objekts ir Mežaparka estrādes rekonstrukcija, kas ir nacionālas nozīmes objekts. Pērn Mežaparka estrādes projektēšanā ieguldīti 595 234 eiro, bet 2017.-2018.gadā plānotas 23 miljonu eiro investīcijas, no tām septiņi miljoni eiro šogad.

«Mums katru gadu ir pa kādam lielam nacionālas nozīmes objektam - Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, kultūras pils «Ziemeļblāzma», Mihaila Čehova Krievu drāmas teātris. Mežaparks ir liels un sarežģīts objekts, tur vēl daudzi jautājumi arhitektiem ir kā «balta lapa»,» sacīja Burovs.

Reklāma

Vēl no šogad plānotajiem objektiem Īpašumu departamenta vadītājs minēja Latvijas Universitātes stadionu, kur plānots izveidot lielu sporta kompleksu. Patlaban šim objektam beidzas iepirkumi, tiesa, par iepirkumu pirmo daļu jau ir iesniegtas sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā.

«Šogad daudzos objektos paredzēta fasādes siltināšana un saistībā ar šiem plāniem uztraucamies par jau minēto darbaspēka trūkumu. Par Eiropas Savienības (ES) naudu plānojam siltināt 31 bērnudārza fasādi. Šie bērnudārzi ir lieli, paredzētā kopējā darbu summa ir apmēram astoņi miljoni eiro. Tāpat paredzēta arī trīs skolu siltināšana. Visus šos darbus vajadzētu sākt aprīļa beigās un pabeigt līdz 1.septembrim. Tas ir ļoti liels apjoms un mūs uztrauc, vai izdosies atrast atbilstošus celtniekus, lai šos darbus paveiktu laikā un kvalitatīvi,» skaidroja Burovs.

Viņš norādīja, ka jau patlaban notiek darbi trijos objektos, kuri sākti pērn decembrī, ar šiem pasūtījumiem nodrošinot celtniekiem darbu arī ziemas periodā. Tā ir 64.sākumskolas ēka Burtnieku ielā 34, kur darbu apjoms kopā ar labiekārtošanu ir 4,5 miljoni eiro, Mūzikas internātvidusskolas ēka Šampētera ielā 98 (1,2 miljoni eiro) un poliklīnikas ēkas pilna rekonstrukcija Sēlpils ielā (1,1 miljoni eiro). Katrā no šiem objektiem patlaban strādā ne mazāk par 40 celtniekiem.

Paredzēti remontdarbi arī vairākās citās skolās, informēja Burovs. Būvdarbi virs viena miljona eiro paredzēti Pļavnieku sākumskolā un 25.vidusskolā - katrā no tām paredzēta stadiona būvniecība un teritorijas labiekārtošana. Arī Strazdumuižas internātvidusskolā paredzēta teritorijas labiekārtošana. Vēl teritorijas labiekārtošana paredzēta 21.vidusskolai un 80.vidusskolai, kur katrā būvdarbu apjoms plānots apmēram 0,8 miljoni eiro.

Burovs sacīja, ka vēl paredzēta ugunsdrošības sistēmas izbūve 16 Rīgas skolām, šogad plānots arī pabeigt rotaļlaukumu izveidi pie visiem bērnudārziem - tie ir 15 objekti un darbu kopējā summa pārsniedz vienu miljonu eiro. Paredzēta arī celiņu atjaunošana pie astoņām skolām, ģērbtuvju un pagrabu pārbūve četrām skolām, virtuves bloku renovācija sešiem bērnudārziem, žogu atjaunošana pie skolām, kā arī ūdensvada un kanalizācijas tīkla nomaiņa piecām skolām.

Medicīnas iestādēs turpināsies teritorijas labiekārtošana 1.slimnīcā, kā arī Dzemdību namā. Kultūras iestādēs līdz jaunās sezonas sākumam plānota lifta izbūve Nacionālā teātra Mazajai zālei.

«Tāpat šogad vasarā paredzēta Nacionālā teātra fasādes renovācija. Tas būs veltījums valsts simtgadei, tiks uzstādīts arī jauns dekoratīvais apgaismojums. Teātra gadījumā izbrīnu izraisa tas, ka Nacionālā teātra pilna renovācija tika pabeigta 2004.gadā, bet fasāde 13 gadu laikā ir nonākusi diezgan sliktā stāvoklī. Tas var liecināt par ne sevišķi labu celtniecības darbu kvalitāti. Protams, jāņem vērā arī objektīvie faktori, ka teātris atrodas noslogotas ielas malā un nesen tur veikta arī tramvaja līnijas rekonstrukcija. Neviena cita publiska ēka nav tik tuvu sabiedriskajam transportam, kas rada lielu vibrāciju. Tas nozīmē, ka tagad renovācijā būvniekiem būs jāmeklē tādas krāsas, kas var labāk aizsargāt teātri no izplūdes gāzēm,» stāstīja Burovs.

Tāpat šogad sadarbībā ar Iekšlietu ministriju tiks būvēts jauns Valsts policijas iecirknis Bolderājā. «Ja pieminam sadarbību ar ministrijām, tad Īpašumu departamentam vislabākā sadarbība izveidojusies ar Kultūras ministriju, Iekšlietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM). Īpaši laba sadarbība izveidojusies ar Kultūras ministriju, kura sniedza visu nepieciešamo atbalstu, tostarp ES naudas piešķiršanā, gan Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam, gan VEF kultūras pilij, gan arī tagad Mežaparka estrādei,» piebilda Burovs.

Kopumā no 2014.gada līdz 2016.gadam Īpašuma departamenta objektos ir ieguldīti 123,4 miljoni eiro, no tiem Rīgas pašvaldības finansējums ir apmēram 87 miljoni eiro, bet līdzfinansējums no ES fondiem un citiem projektiem - apmēram 20 miljoni eiro.