«Tallink Grupp»: sākusies jauna ēra pasažieru pārvadāšanā starp Tallinu un Helsinkiem

Piektdien tika prezentēts jaunais «Tallink Grupp» prāmis «Megastar», kurā ir par 40% vairāk vietu nekā pašlaik kursējošajiem «Tallink» prāmjiem, tā kopējās izmaksas ir aptuveni 230 miljoni eiro. «Megastar» kā degvielu izmanto sašķidrināto gāzi, kuģa prezentācijā sacīja «Tallink Grupp» valdes priekšsēdētājs Janeks Stalmeisters.

Pietauvošanās pārbaudes abu pilsētu ostās un uzpildes pārbaude Helsinkos ir notikušas veiksmīgi.

«Megastar patiesi ir būvējuši mūsu pasažieri, kuģa apkalpe, Baltijas jūra ar tās īpašo vidi un tai raksturīgiem kuģošanas apstākļiem un mēs kā uzņēmums ar savu kuģošanas pieredzi. Mēs esam patīkami satraukti parādīt Megastar plašākai publikai, kā arī ieviest līdzīgus uzlabojumus Megastar ceļabiedram šajā maršrutā – mūsu Tallink prāmim Star,» teica Stalmeisters.

Reklāma

«Megastar» ir 212 metrus garš ar 2 800 pasažieru vietām, kas ir par 40% vairāk nekā pašlaik kursējošajiem «Tallink» prāmjiem. «Megastar» kā degvielu izmanto sašķidrināto dabasgāzi (LNG), tāpat to iespējams darbināt ar dīzeli. Izmantojot LNG, prāmja vides rādītāji ievērojami pieaug, neradot sēru un sodrējus, kā arī samazinot slāpekļa un CO2 emisiju. Prāmis ir ar bruto tonnāžu 49 000 t un ekonomisko ātrumu 27 mezgli.

«Mēs nākotnei esam labi sagatavojušies,» teica Stalmeisters, akcentēdams, ka kuģis videi ir ļoti draudzīgs.

-->









































































































































Aizvērt "Tallink" prezentē jaunu ātrgaitas prāmi "Megastar" Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







«Megastar» izmaksas ir aptuveni 230 miljoni eiro, un pirkums ir finansēts ar 184 miljonu eiro aizdevumu

no uzņēmuma Finnish Export Credit Ltd., kredīts garantēts no uzņēmuma Finnish Export Credit Agency «Finnvera» un organizēts no Nordea Bank Finland Plc. Megastar ir saņēmis arī līdzfinansējumu no Eiropas Savienības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) kā jūras maģistrāļu projekts (Transport – Motorways of the sea). Projekta mērķis ir uzbūvēt jaunu videi draudzīgu LNG kuģi, un Eiropas Savienības atbalsts ir tieši videi draudzīgiem un energoefektīviem risinājumiem uz Megastar.

Kopējais Twin-Port 2 projekts ar Helsinku ostas un Tallinas ostas partnerību sastāda 97.6 miljoni eiro, pabalsts – 29.3 miljoni eiro. Tallink Grupp projekta kopējā summa ir 16 miljoni eiro un pabalsts – 4.8 miljoni eiro.

Kuģis savā pirmajā braucienā dosies svētdien, kad no Tallinas ostas izbrauks plkst.13.30 pēc vietējā laika.

Prāmis radīts ekskluzīvi maršrutam Tallina–Helsinki, «Megastar» atbilst esošajiem, kā arī jaunajiem un stingrākajiem emisijas noteikumiem emisijas kontroles rajonā (ECA), tai skaitā Baltijas jūrā.

Jaunajā prāmī būs četras dažādas ceļošanas klases. Pašreizējām klasēm "Star Class", Comfort Class" un ekskluzīvajai "Business Lounge" pievienota arī "Sitting Lounge", kas ir iekļauta "Star Class" biļetes cenā un kas ir klusa zona ar ērtiem klubkrēsliem.

Šajā zonā ir aptuveni 400 sēdvietu un daudz iespēju uzlādēt mobilās un citas ierīces.

«Megastar» pasažieriem būs pieejami dažādi restorāni un kafejnīcas, kā arī vairāki bāri un krogi. Uz klāja atrodami arī spēļu automāti. Tāpat «Megastar» pasažieri iegādātās preces no lielveikala var nogādāt pa tiešo savā automašīnā. Ņemot vērā, ka kuģis darbojas ar sašķidrināto gāzi, ievērojami mazāk jūtama vibrācija.

«Tallink Grupp» ir kuģniecības kompānija pasažieru, transportlīdzekļu un kravu pārvadājumu jomā Baltijas jūras Ziemeļu reģionā. Uzņēmumam pieder 17 kuģi, kas kursē ar «Tallink» un «Silja Line» zīmolu sešos dažādos maršrutos. «Tallink Grupp» nodrošina darbvietas aptuveni 7000 darbiniekiem un ik gadu apkalpo aptuveni deviņus miljonus pasažieru.

«Megastar» vārds tika izvēlēts no 21 550 iesniegtajiem priekšlikumiem, kas saņemti publiskā konkursā par jaunā prāmja vārdu.

Kā norādījis «Tallink Grupp» valdes priekšsēdētājs Janeks Stalmeisters, šis vārds ļauj saglabāt ilgtspējību «Tallink» ātrgaitas prāmju ģimenē. Jaunā sašķidrinātās gāzes ātrgaitas prāmja būvniecība tika sākta «Meyer» Turku kuģu būvētavā Somijā.

Megastar metāla griešana tika sākta 2015. gada 4. augustā. Ķīļa ielikšanas ceremonija notika 2016. gada 9. februārī. Prāmja nolaišana ūdenī notika 2016. gada jūlijā un izmēģinājuma pārbaudes 2016. gada decembrī un 2017. gada janvārī.

Saistītie raksti