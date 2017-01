VID maina darba laiku; ārpus Rīgas apmeklētājus pieņems tikai trīs dienas nedēļā

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vērš uzmanību, ka ar 2017. gada 1. februāri tiek mainīta klātienes apkalpošanas kārtība VID klientu apkalpošanas centros. Turpmāk ārpus Rīgas klienti klātienē tiks apkalpoti trīs dienas nedēļā, savukārt pārējā laikā tiks veikta iesniegto dokumentu izskatīšana un apstrāde, kā arī citi ar nodokļu administrēšanu saistīti pienākumi, tādējādi paātrinot iesniegto deklarāciju apstrādi. Savukārt Rīgā mainās klientu apkalpošanas centru darba laiks.

Šāds lēmums pieņemts, rūpīgi izvērtējot klientu apkalpošanas centru noslodzi un klientu plūsmu, kas ir būtiski samazinājusies. Otrs noteicošais faktors ir tas, ka ievērojami resursi ir ieguldīti tieši VID informācijas tehnoloģiju attīstībā, kā rezultātā daudzi procesi ir automatizēti un praktiski visi pakalpojumi iedzīvotājiem pieejami attālināti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), tādējādi būtiski samazinot nepieciešamību apmeklēt VID klātienē.

Sākot ar 2017. gada 1. februāri, visos VID klientu apkalpošanas centros ārpus Rīgas klienti klātienē tiks apkalpoti trīs dienas nedēļā:

pirmdien no 9.00 līdz 18.00, otrdien un ceturtdien no 9.00 līdz 17.00. Pārējā laikā VID darbinieki veiks iesniegto dokumentu izskatīšanu un apstrādi, kā arī citus ar nodokļu administrēšanu saistītus pienākumus, tādējādi paātrinot iesniegto deklarāciju apstrādi.

Savukārt Rīgas klientu apkalpošanas centrā klienti joprojām tiks apkalpoti piecas dienas nedēļā, taču nedaudz mainīsies darba laiks:

Rīgas klientu apkalpošanas centra Talejas ielā 1 darba laiks - pirmdien no 9.00 līdz 19.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no 9.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00; Rīgas klientu apkalpošanas centra E.Smiļģa ielā 46 darba laiks - pirmdien no 9.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien un ceturtdien no 9.00 līdz 17.00, piektdien no 9.00 līdz 15.00.

VID vērš uzmanību, ka ar šā gada 1. februāri klātienes klientu apkalpošana tiek pārtraukta VID Tukuma klientu apkalpošanas centrā un VID Salacgrīvas iecirknī. Tukumā VID pakalpojumus klātienē iedzīvotāji arī turpmāk varēs saņemt Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) Tukumā, Jaunpilī un Kandavā, kā arī tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā Jūrmalā. Savukārt Salacgrīvas iedzīvotāji – VPVKAC Salacgrīvā, kā arī tuvākajā VID klientu apkalpošanas centrā Cēsu ielā 28, Limbažos.

VID atgādina, ka šobrīd visā Latvijā darbojas 75 VPVKAC, kuros iedzīvotāji pašlaik un arī turpmāk varēs saņemt biežāk klātienē izmantotos VID pakalpojumus, proti, gada ienākumu deklarācijas pieņemšanu gan papīra formātā, gan palīdzību, iesniedzot to elektroniski, iesniegumu pieņemšanu par elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu. Darbinieki VPVKAC var sniegt atbalstu un palīdzību darbam ar VID EDS, informējot un apmācot klientus VID e-pakalpojumu izmantošanā. Precīza informācija par VPVKAC adresēm un darba laikiem pieejama portāla www.latvija.lv sadaļā «Vienotie klientu apkalpošanas centri».

Jau kopš 2010.gada vairākām iedzīvotāju grupām EDS izmantošana ir obligāta: valsts amatpersonām – kopš 2010.gada, juridiskajām personām – kopš 2012.gada, bet fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem – kopš 2014.gada. Kopš 2014.gada 1.jūnija arī ikvienas personas algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniska dokumenta formā, izmantojot EDS.

VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv pieejama plaša informācija (metodiskie norādījumi, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un videosemināri nodokļu maksātājiem), kā arī vairākas bezmaksas mobilās aplikācijas viedtālruņu lietotājiem.

Savukārt, zvanot uz VID informatīvo tālruni, ir iespējams uzzināt vispārīgu informāciju par VID kompetencē esošiem jautājumiem, bet detalizētākas atbildes var saņemt, nosūtot savu jautājumu elektroniski vai pa pastu.

Nodokļu maksātājiem sniedzamo pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanai VID tiek pievērsta īpaša uzmanība, tādēļ pirms jebkāda lēmuma pieņemšanas tiek rūpīgi vērtēts, lai VID reorganizācija un darbības optimizācija nepasliktinātu klientu apkalpošanas kvalitāti un VID pakalpojumu pieejamību.

