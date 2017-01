Ilggadējais Rīgas brīvostas pārvaldnieks Loginovs nolēmis pamest amatu

Rīgas Brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs. Foto: Evija Trifanova / LETA

Ilggadējais Rīgas brīvostas pārvaldnieks Leonīds Loginovs nolēmis atkāpties no amata, pastāstīja ostas valdes priekšsēdētāja Andra Amerika (GKR) padomnieks Mareks Gailītis. Trešdien ostas valdes sēdē saņemts Loginova iesniegums ar lūgumu no šā gada 10.marta viņu atbrīvot no amata.