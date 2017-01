«Latvijas dzelzceļš» atklāj pārstāvniecību Baltkrievijā

Lai veicinātu Latvijas un Baltkrievijas sadarbību dzelzceļa pārvadājumu jomā un nostiprinātu tranzīta un loģistikas nozares sadarbību, šodien Minskā, klātesot VAS «Latvijas dzelzceļš» (LDz) prezidentam Edvīnam Bērziņam, Latvijas Republikas satiksmes ministram Uldim Augulim, Baltkrievijas transporta ministra pirmajam vietniekam Aleksejam Avramenko un Baltkrievijas dzelzceļa vadītājam Vladimiram Morozovam, atklāta LDz pastāvīgā pārstāvniecība Baltkrievijā.

«Dzelzceļa nozare ir cieši saistīta ar kaimiņu valstīm, turklāt Baltkrievija ir viens no lielākajiem Latvijas partneriem starptautisko pārvadājumu jomā – pagājušajā gadā kravu pārvadājums starp Latviju un Baltkrieviju pārsniedza 20 miljonus tonnu, kas ir vairāk nekā 40% no visa pārvadājumu apjoma. Ņemot vērā, ka konkurence pārvadājumu nozarē pieaug, mūsu mērķis ir attīstīt ciešāku sadarbību ar nozīmīgākajiem partneriem, un Baltkrievija neapšaubāmi ir viens no tiem,» pārstāvniecības atklāšanā teica E.Bērziņš.

Minskā atvērtās LDz pārstāvniecības vadītāja ir līdzšinējā Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas pārstāve Krievijā Una Vītola. Pārstāvniecības galvenais uzdevums ir veicināt biznesa attiecību attīstīšanu ar Baltkrievijas uzņēmumiem un organizācijām, apkopot nepieciešamo informāciju par LDz interesējošiem segmentiem Baltkrievijas tirgū un veicināt kravu piesaisti Latvijas tranzīta nozarei. Vienlaikus pārstāvniecības mērķis ir sadarbībā ar Baltkrievijas loģistikas nozares uzņēmumiem aktīvi iesaistīties globālajās loģistikas ķēdēs, tostarp pārvadājumu koridoros no Ķīnas, Turcijas un Dienvidāzijas.

«Esmu gandarīts par vēl vienu soli, kas sperts pretī ciešākas sadarbības stiprināšanai ar Baltkrieviju, kas mums ir nozīmīgs partneris. Latviju pasaules kartē pozicionējam kā tranzītvalsti, līdz ar to viena no mūsu prioritātēm transporta jomā ir pārvadājumu sekmēšana Eirāzijā, tai skaitā īpašu uzmanību pievēršot Latvijas – Baltkrievijas sadarbībai Ķīnas tranzīta piesaistē. Latvijas dzelzceļam šajā procesā ir ļoti svarīga loma, jo Baltkrievija ir nozīmīgs spēlētājs Eirāzijas transporta koridoros. Pārstāvniecības Minskā darbs nodrošinās sekmīgāku komunikāciju ar uzņēmējiem, piedāvājot Latvijas dzelzceļa infrastruktūras pakalpojumus, aktīvi strādājot ar jau esošajiem klientiem, kā arī veicinot ciešāku sadarbību Baltkrievijas valdības un valsts uzņēmumu līmenī,» svinīgajā pasākumā pauda satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Jāpiebilst, ka LDz pārstāvniecības izveidi Minskā augstu vērā arī Baltkrievijas dzelzceļš, kura vadība piedalījās pārstāvniecības atklāšanā.

2016.gadā pa dzelzceļu caur Baltkrieviju uz Latviju nogādātas kravas no Krievijas, Ukrainas, Kazahstānas un vairākām citām Āzijas valstīm. Kopējais šādu kravu apjoms

pagājušajā gadā bija 15,1 miljons tonnu. Savukārt virzienā no Latvijas uz Baltkrieviju kopējais kravu pārvadājumu apjoms bija 6,83 miljoni tonnu. Baltkrievija ir viens no lielākajiem naftas un naftas produktu eksportētājiem, un šim nolūkam izmanto LDz infrastruktūru. Pagājušajā gadā no Baltkrievijas uz Latvijas ostām nogādāti 5,4 miljoni tonnu naftas un naftas produktu, kas ir 78,9% no visa starptautisko pārvadājumu apjoma šajā segmentā.

Jāpiebilst, ka pērn palielinājies pārvadāto kravu apjoms konteinervilciena «ZUBR» maršrutā, kas arī ved caur Baltkrieviju, – salīdzinājumā ar 2015.gadu vērojams pieaugums par 140%, sasniedzot 3158 pārvadātos 20 pēdu izmēra konteinerus (gadu iepriekš pārvadāti 2248 šī izmēra konteineri).

LDz pārstāvniecības atvēršana Baltkrievijā ir īpaši svarīga saistībā ar Ķīnas kravu pārvadājumu piesaisti. Baltkrievija ir iesaistīta Ķīnas preču loģistikas ķēdē, un ciešas attiecības ar Baltkrieviju ir nozīmīgas tālākai Āzijā ražoto preču pārvadājumu attīstībai caur Latviju. LDz jau pagājušā gada novembrī parakstīja saprašanās memorandu ar Ķīnas-Baltkrievijas kopuzņēmumu «China Merchants China-Belarus Commercial&Logistics Cooperation», bet pirms nedēļas LDz meitassabiedrība «LDZ Loģistika» noslēdza sadarbības līgumu ar Baltkrievijas valsts uzņēmumu «Beltamožservis», kas piedāvā kompleksus muitas un loģistikas pakalpojumus, tostarp konteinervilcienu pārvadājumus no Ķīnas. LDz pārstāvniecība Minskā turpinās darbu, attīstot sadarbību gan ar šiem uzņēmumiem, gan strādājot pie jaunu sadarbības formātu izveides.