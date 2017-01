Ukrainas prezidenta konditorejas uzņēmums slēgs fabriku Krievijā

The logo of the Roshen confectionery corporation is seen on the top of the factory's building in Kiev, Ukraine, March 25, 2016. Picture taken March 25, 2016. REUTERS/Valentyn Ogirenko. Foto: VALENTYN OGIRENKO / REUTERS

Ukrainas prezidenta Petro Porošenko konditorejas ražošanas uzņēmums «Roshen» piektdien paziņoja, ka «ekonomisku un politisku iemeslu dēļ» plāno slēgt fabriku Krievijā. Uzņēmums Ļipeckas rūpnīcā apturēs ražošanu un atlaidīs 700 strādniekus. Ražošanas apjomi kritušies Krievijas tirgus ierobežojumu, kā arī oficiālā spiediena rezultātā. Krievijas Izmeklēšanas komiteja jau iepriekš bija uzlikusi arestu Ļipeckas fabrikas īpašumam, līdz ar to padarot neiespējamu fabrikas pārdošanu. Reklāma Kaut arī Krievija izvērsusi militāru agresiju pret Ukrainu, anektējusi Ukrainai piederošo Krimu, kā arī iesūtījusi karaspēku un bruņojumu Ukrainas austrumos, Krievijas prezidents Vladimirs Putins vēl rudenī apliecināja, ka «Roshen» Krievijā varot turpināt darbu.