Laikraksts: Ventspils brīvosta ar luksusauto par 156 000 € vadā Lembergu

Neraugoties uz kravu apgrozījuma samazinājumu par 16,44%, Ventspils brīvosta pērn par aptuveni 156 000 eiro iegādājusies luksus klases automašīnu «Audi A8L W12», kuras vienīgais zināmais pasažieris ir brīvostas pārvaldes valdes loceklis, formāli no amata atstādinātais Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs («Latvijai un Ventspilij»), vēsta laikraksts «Latvijas Avīze».

Pievienots Ventspils brīvostas pārvaldnieka komentārs

Ventspils brīvostas pārvalde skaidrojusi, ka auto iegādāts par «brīvostas pārvaldes finanšu līdzekļiem» un tas esot nepieciešams «pārvaldes reprezentācijas vajadzībām augsta ranga amatpersonu, lielu starptautisku kompāniju vadības, Ventspils brīvostas pārvaldes vadības pārvadāšanai paaugstinātas drošības apstākļos».

Brīvostas pārvalde gan neesot spējusi atbildēt ne uz jautājumu, vai no tiesībsargāšanas iestādēm tiešām ir saņemta kāda informācija par iespējamu apdraudējumu, liekot izšķirties par amatpersonu pārvadāšanu «paaugstinātas drošības apstākļos», ne uz jautājumu, kādas personas pēdējos divos mēnešos ir izmantojušas šo automašīnu.

Tikmēr laikraksts vēsta, ka ar jauno transportlīdzekli uz tiesas sēdēm Rīgas apgabaltiesā tiek vadāts Lembergs. Ventspils brīvostas pārvalde neesot spējusi sniegt skaidrojumu, ar kādu pamatojumu Lembergs uz viņam kā privātpersonai uzrādīto apsūdzību izskatīšanu tiesā braukā ar ostai piederošu auto.

LETA jau pirms vairākiem gadiem novēroja, ka Lembergs nokļūšanai no Ventspils uz regulārajām tiesas sēdēm Rīgā izmanto brīvostas pārvaldes luksusauto. Arī iepriekš tas bija «Audi A8L», bet gan vecāks modelis, kas ostai bija izmaksājis aptuveni 140 000 eiro.

Kā vēsta laikraksts, jauno «Audi A8L W12» Ventspils brīvostas pārvalde iegādājusies par 156 190 eiro, un saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datiem pērn Latvijā tāds automobilis no jauna reģistrēts tikai viens. Spēkrats ir aprīkots ar 6,3 litru benzīna dzinēju, kura jauda pārsniedz 493 zirgspēkus, un tā degvielas patēriņš ir 11 litri uz 100 kilometriem, liecina CSDD dati.

2012.gadā prokurors Juris Juriss Ventspils brīvostas pārvaldei bija pieprasījis ziņas par pienākumiem, kādus brīvostas valdē veic Lembergs, un pamatojumu tam, kāpēc uz tiesas sēdēm Rīgā viņš braukā ar brīvostai piederošo luksusauto. Toreiz Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis bija sniedzis oficiālu atbildi, ka Lembergs ir Ventspils brīvostas valdes loceklis un «valdes locekļiem nav noteiktu pienākumu».

Arī Ģenerālprokuratūrai tad nebija izdevies uzzināt, vai ir vēl kādas personas, kas izmanto dārgo auto, vai arī Lembergs ir vienīgais tās pasažieris. Sarmulis bija atbildējis, ka auto izmantojošo «fizisko personu uzskaite netiek veikta» un ka «viena no personām, kura izmanto minēto automašīnu, ir Aivars Lembergs, jo viņš ir Ventspils brīvostas valdes loceklis un tā tiek izmantota, lai veicinātu Ventspils brīvostas attīstību».

Pats Lembergs 2012.gadā aģentūrai LETA apgalvoja, ka viņš nezina ne to, kam pieder automašīna «Audi A8L», ar kuru viņš tolaik braukāja uz tiesas sēdēm Rīgā, ne arī to, kurš maksā par degvielu, kas tiek pildīta šīs automašīnas tvertnē, taču par personīgajiem līdzekļiem Ventspils mērs benzīnu lejot vienīgi tad, kad brauc privātās darīšanās. Braukāšana uz Rīgu tāda neesot, jo reizē ar tiesas apmeklējumu viņam esot «virkne darīšanu» arī kā amatpersonai.

Kā ziņots, Ventspils ostas termināļos 2016.gadā pārkrauts 18,8 miljoni tonnu kravu, kas ir par 3,7 miljoniem tonnu jeb par 16,44% mazāk nekā 2015.gadā, kad ostā tika pārkrauti 22,5 miljoni tonnu, aģentūra LETA uzzināja Ventspils brīvostas pārvaldes Mārketinga un attīstības nodaļā.

Par autoparku Ventspilī interese sit augstu vilni ik pa četriem gadiem

Automašīnas iegāde Ventspils brīvostas vajadzībām, ar kuru brauc arī brīvostas valdes locekļi, ir temats, ko kā vecu zupu pēc burvju mājiena uzsilda ikreiz, kad sāk tikšķēt priekšvēlēšanu laika pulkstenis. Tā, protams, ir tikai sagadīšanās, ka kārtējo «zupas sildīšanu» pietiek.com sāka ar publicēšanos «Latvijas Avīzē», kas ir cieši saistīta ar kravu pārkraušanas biznesu Ventspilī, ka gandrīz vienlaicīgi materiālu pārpublicēja tādi portāli kā tvnet.lv un apollo.lv, ka vienlaikus ar žurnālistu sarosīšanos par Ventspili atcerējusies arī Valsts Kontrole.

Automašīna Audi A8L, ko Ventspils brīvostas pārvalde iegādājās gandrīz pirms gada – 2016.gada martā, nav ne pirmā, ne vienīgā šādas klases automašīna, kas iegādāta Ventspils brīvostas vajadzībām. Ar šādas klases auto brauc brīvostas pārvaldes valdes locekļi un darbinieki. Ar šīm automašīnām tiek vadāti investori no Ķīnas, ASV, Eiropas Savienības un citām valstīm, ar ko brīvostas pārvaldei ir regulāras tikšanās. Atbilstoša līmeņa serviss un uzņemšana vienmēr ir bijis un būs būtisks faktors attiecībās ar investoriem.

Šāds auto, ņemot vērā tā tehniskos parametrus, ir vajadzīgs arī tāpēc ka Ventspili no Rīgas šķir 200 kilometru. Brīvostas vadībai, kas regulāri mēro ceļu uz Rīgu, automašīna ir ne vien pārvietošanās līdzeklis, bet arī darba kabinets 6 stundas dienā, kas jāpavada ceļā uz dažādām sanāksmēm galvaspilsētā.

Autotransportam, kam jāatbilst visiem šiem mērķiem, ir jābūt kvalitatīvam, turklāt bez vērā ņemamām tehniskām problēmām jāspēj nobraukt vismaz pusmiljonu kilometru.

Politžurnālistu mēģinājums automašīnas iegādi sasaistīt ar kravu apgrozījumu uzņēmumos, kas no Ventspils brīvostas pārvaldes nomā teritorijas un piestātnes sava biznesa attīstībai, ir vismaz neloģisks. Kravu apgrozījums nekrīt brīvostas pārvaldē – kravu apgrozījums neveiksmīgi vadītas komercdarbības rezultātā krīt tādos privātos termināļos kā «Kālija parks», «Baltic Coal Terminal», «Ventspils tirdzniecības osta», «»Ventspils nafta» termināls», «Ventbunkers». Ventspils brīvostas pārvalde komercdarbību uzņēmumos nevar ietekmēt nekādā veidā. Tie pienākumi, kas jāveic Ventspils brīvostas pārvaldei drošas navigācijas, piestātņu, akvatorijas dziļuma uzturēšanas, loču dienesta, akvatorijas tīrības un ostas teritorijas pārvaldības jomā, tiek pildīti pēc augstākajiem pasaules standartiem neatkarīgi no tā, cik labi vai slikti kāds no komersantiem izmanto tās iespējas, ko sagādā Ventspils brīvostas pārvalde.

Aicinām neiejaukt Ventspils brīvostas pārvaldi dažādos politiskās propagandas pasākumos, aicina Imants Sarmulis, Ventspils brīvostas pārvaldnieks.

