Latvija benzīnu un dīzeļdegvielu 11 mēnešos visvairāk ievedusi no Lietuvas

Latvija arī 2016.gada 11 mēnešos visvairāk benzīna un dīzeļdegvielas ievedusi no Lietuvas, aģentūra LETA uzzināja Centrālajā statistikas pārvaldē.

Tās dati liecina, ka no Lietuvas 2016.gada 11 mēnešos Latvija ieveda 178,503 miljonus litru benzīna, kas ir 62% (2015.gada attiecīgajā periodā - 66%) no kopējā importētā benzīna apmēra, bet no Somijas - 103,284 miljonus litru jeb 35,8%. Salīdzinājumā ar 2015.gada attiecīgo periodu no Lietuvas ievestā benzīna apmērs ir sarucis par 7,6%, savukārt no Somijas ievestā benzīna daudzums ir palielinājies par 11%.

Dīzeļdegviela no Lietuvas pērn 11 mēnešos ievesta 653 728 tonnu apmērā, kas veidoja 48,5% (pirms gada - 42,1%) no kopējā importētā dīzeļdegvielas daudzuma un ir par 0,5% vairāk nekā pirms gada.

No Somijas 2016.gada 11 mēnešos Latvija ievedusi 31,4% jeb 422 684 tonnas dīzeļdegvielas, kas ir par 19,1% mazāk nekā pirms gada, no Krievijas importēti 14,2% jeb 191 251 tonna, kas ir par 8,3% vairāk, bet no Baltkrievijas importēti 5,8% jeb 78 350 tonnu, kas ir kritums 2,5 reizes.

Savukārt mazutu Latvija pērn 11 mēnešos galvenokārt ievedusi no Igaunijas. No Igaunijas ievesti 92,3% jeb 1450 tonnu mazuta, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu ir pieaugums par 75,8%.

Latvijā kopumā 2016.gada 11 mēnešos ievesti 288,128 miljoni litru benzīna, 1,348 miljoni tonnu dīzeļdegvielas un 1571 tonna mazuta.

