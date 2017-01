Tomēr nekonstatē pārkāpumus VID vadošo amatpersonu deklarācijās

Lai arī iepriekš norādīts uz neatbilstībām Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vadošo amatpersonu deklarācijās - nepilnīga informācija konstatēta Iekšējās drošības daļas vadītājas Gitas Plaudes un Operatīvās daļas vadītāja vietnieces Maritas Klikičas publiski pieejamajās amatpersonu deklarācijās - dienesta veiktajā pārbaudē nekādi pārkāpumi nav konstatēti. Deklarācijas pētītas, vai tās iesniegtas atbilstoši prasībām, gan arī pēc būtības.

Portālā «pietiek.com» tika norādīts, ka Finanšu policijas darbinieki vērsās pie jaunās VID ģenerāldirektores, minot virkni faktu, kā arī to, ka Plaudes un Klikičas amatpersonas deklarācijas «nesatur pietiekamu un pilnīgu informāciju par amatpersonas veiktajiem darījumiem, gūtajiem ienākumiem, uzkrājumiem un satur nepatiesas ziņas vai nesatur visas likumā noteiktās ziņas, jo personas ienākumi nav bijuši pietiekami īpašumu iegādei un skaidras naudas uzkrājumu veidošanai».

VID TVNET norādīja, ka veikta pārbaude, kurā noskaidrots, ka Plaudes un Klikičas amatpersonu deklarācijas aizpildīta atbilstoši prasībām.

Saskaņā ar likuma «Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā» (turpmāk – likums) 27. panta trešo daļu un 28. panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienestam atbilstoši šā likuma 23.panta otrajā daļā paredzētajai valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanas piekritībai ir pienākums šajā likumā noteiktajos gadījumos pārbaudīt, vai deklarācija ir: iesniegta un aizpildīta noteiktajā kārtībā; iesniegta noteiktajā termiņā.

Saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pārbaudītas G.Plaudes un M.Klikičas iesniegtās kārtējā gada valsts amatpersonas deklarācijas par 2014.gadu un 2015.gadu, atbilstoši VID rīcībā esošajai informācijai. G.Plaude un M.Klikiča deklarācijas ir iesniegušas un aizpildījušas atbilstoši likuma un Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumu Nr.478 «Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti» prasībām.

Nodokļu kontroles pasākumu veikšanas ietvaros VID jebkura saņemtā informācija par personu tiek izvērtēta kopsakarībā ar jau uzkrāto informāciju, t.sk., no valsts amatpersonu deklarācijām par konkrēto nodokļu maksātāju saistībā ar iespējamiem nodokļu nemaksāšanas riskiem. Saskaņā ar likuma par Nodokļiem un nodevām 22.pantu VID nav tiesīgs publiski paust dienesta rīcībā esošo vai nonākušo informāciju par konkrētām personām vai komersantiem, skaidro VID.

Raksta autors izpētījis, ka Plaude 2008.gadā aizņēmusies LVL 30 044,87 (EUR 42 750), bet naudas izlietojumu deklarācijā nav atspoguļojusi. 2009.gadā viņa bija iegādājusies vieglo automašīnu Hyundai Getz, bet deklarācijā nav nosakāma spēkrata cena, kā arī tas, vai viņai bija pietiekami līdzekļi tā iegādei. Savukārt 2010.gadā iepriekš minētās automašīnas deklarācijā vairāk nav. Atrodama nav arī informācija par tās pārdošanu. Dokumentā tāpat minētas lietošanas tiesības uz automašīnu Toyota RAV 4, bet nav redzamas ne parādsaistības, ne darījuma summa, kas parādītu automašīnas iegādi.

2011.gadā Plaude deklarācijā norādījusi īpašumtiesības uz zemes īpašumu un dzīvokli (kopīpašumā A.Mastjuļins; J.Mastjuļina), bet darījuma summa dokumentā nav pieejama, tādējādi īpašumu iegūšanas pamatojumu un darījuma summu nav iespējams noteikt. Tādējādi nav skaidrs arī tas, vai Plaudes rīcībā bija pietiekami līdzekļi īpašumu iegādei. 2012.gadā iepriekš minētais dzīvoklis jau deklarēts kā lietošanā, nevis īpašumā esošs. Šeit nav atspoguļoti ienākumi no īpašuma statusa maiņas. Savukārt 2014.gadā dzīvoklis atkal deklarēts kā Plaudes īpašumā esošs, bet atkal nav finansiālu darbību, kas paskaidrotu darījumu.

Tāpat 2015.gadā deklarētas īpašumtiesības uz automašīnu Toyota RAV 4, bet atkal deklarācijā nav pieejamas finansiālās darbības, kas parādītu mašīnas iegādi, kā arī to, ka Plaude ir varējusi atļauties iegādāties spēkratu.

Klikičas deklarācijā atrastas neatbilstības viņai piederošo AS «Ventspilsnafta» akciju deklarēšanā - 2002.gadā deklarēta 60 gab. akciju piederība par nominālvērtību 1 gab. 1 LVL. Akciju iegādes darījums nav atspoguļots. AS «Ventspilsnafta» akcijas kā piederošas netiek deklarētas 2003., 2005. gadā, bet tad 2006.gadā atkal tiek deklarētas 60 gab. akcijas ar vērtību LVL 0,00, tāpat 2007., 2008., 2009. gadā. Kopš 2010.gada akciju piederība netiek deklarēta, bet to pārdošanas darījums nav deklarēts.

2012.gadā deklarēts darījums par summu LVL 21 435,52 (EUR 30 500). Izvērtējot personas ienākumus, izdevumus, uzkrājumus par 2012.gadu, tiek secināts, ka šāda pirkuma izdarīšanai personai pietrūka LVL 6152,68 (EUR 8754,47). Arī aizņēmums, dāvinājums par trūkstošo summu deklarēts nav.

Savukārt 2013.gadā deklarēts saņemts aizņēmums EUR 30 731,32, bet tā izlietojums nav paskaidrots. Aizdevumi, skaidras vai bezskaidras naudas uzkrājumi atlikumā uz 31.12.2013. nav deklarēti, līdz ar to secināms ka aizņēmums ir izlietots 2013.gadā, neatspoguļojot deklarācijā darījumu.

2014.gadā Klikičas deklarācijā mainījies piederošo nekustamo īpašumu saraksts – izslēgts īpašums viendzīvokļa māja, bet pievienoti – zeme (īpašumā); zeme (kopīpašumā). Tā kā nav atrodami finansiālie darījumi nekustamo īpašumu iegādei vai pārdošanai, nav iespējams izsekot maiņas pamatojumam, darījuma vērtībai, kā arī tam, vai Klikičas rīcībā ir bijuši līdzekļi darījuma veikšanai. 2015.gadā situācija ir līdzīga - izslēgts īpašums – zeme (īpašumā), bet pievienots – zemes un ēkas nekustamais īpašums (īpašumā). Atkal nav darījumu, ar ko skaidrot īpašumu statusa maiņu. Tā kā Klikiča 2015.gadā deklarējusi 22 784,67 EUR algu, naudas uzkrājumus nav deklarējusi, līdz ar to viņas ienākumi, iespējams, nav pietiekami šādu izdevumu segšanai, lai iegūtu īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu «Zemes un ēkas nekustamais īpašums».

Valsts amatpersonām noteiktais pienākums deklarēt savus ienākumus un mantisko stāvokli ir viens no korupcijas novēršanas instrumentiem, jo nodrošina sabiedrības kontroli pār valsts amatpersonu darbību, nodrošina, ka ir pieejama informācija par valsts amatpersonas darbību arī ārpus tiešo pienākumu izpildes - informācija par citiem amatiem, uzņēmumu līgumiem vai pilnvarojumiem, par veiktajiem darījumiem un cita informācija.

