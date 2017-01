EK informēta, ka valdība par investīcijām elektrifikācijas projektā lems šā gada sākumā

Eiropas Komisija (EK) ir informēta, ka valdība par investīcijām Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektā lems šā gada sākumā, pauda Finanšu ministrijā (FM).

Gan FM, gan Satiksmes ministrija (SM) pērn valdībai ziņoja, ka pastāv risks zaudēt elektrifikācijai pieejamo Eiropas Savienības (ES) finansējumu, ja līdz 2016.gada beigām nebūs nacionāla lēmuma par projekta īstenošanu.

Taujāti, vai šāds risks patlaban pastāv, FM pārstāvji norādīja, ka ES finansējuma attiecināmības risks elektrifikācijas projektā ir saistīts ar iespējām nodrošināt projekta ieviešanu 2014. līdz 2020.gada plānošanas perioda laikā (līdz 2023.gada beigām), ņemot vērā iepirkumu procedūru un darbu ilgumu.

SM valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš aģentūrai LETA iepriekš apliecināja, ka patlaban nav riska zaudēt Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektam pieejamo ES finansējumu. Ozoliņš atzina, ka projekts nevirzās tik ātri, cik bija iecerēts, taču tas skaidrojams ar tā apmēru.

Pēc viņa teiktā, piektdien, 13.janvāri, koalīcijas darba grupā par ES fondu jautājumiem apspriedīs elektrifikācijas projektu. Pēc tam jautājums tiks virzīts izskatīšanai valdībā.

Tāpat vētīts, ka AS «Latvijas Dzelzceļš» Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projektu iecerējis sākt, elektrificējot posmu Ventspils virzienā. Projekta pirmajā posmā no 2019. līdz 2023.gadam paredzēts elektrificēt līnijas Daugavpils-Krustpils, Rēzekne-Krustpils, tālāk virzienā uz Ventspili. Pirmā posma kopējās izmaksas paredzētas 660 miljonu eiro apmērā. Otrajā posmā no 2020. līdz 2025.gadam iecerēts elektrificēt līnijas Krustpils-Šķirotava, Daugavpils-Indra virzienā uz Rīgu. Šī posma kopējās izmaksas - 519 miljoni eiro. Savukārt pēc 2023.gada plānots elektrificēt posmu Jelgava-Liepāja, bet laikā no 2025. līdz 2030.gadam - rekonstruēt esošos elektrificētos posmus Pierīgā.

Kopējās elektrifikācijas projekta izmaksas aprēķinātas 1,3 miljardu eiro apmērā. Pašreizējā ES plānošanas periodā no 2014. līdz 2020.gadam Latvijai šim projektam ir pieejams ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 347 miljonu eiro apmērā.

SIA «Ernst&Young Baltic» izstrādātā projekta izmaksu-ieguvumu analizē secināts, ka projektam būs pozitīva ietekme gan uz vidi, gan tautsaimniecību.

Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija un jau elektrificētā tīkla modernizācija darbībai ar 25 kilovoltu sprieguma maiņstrāvu ir viens no lielākajiem līdz šim plānotajiem dzelzceļa investīciju projektiem Latvijā. Pašlaik Latvijā elektrificēti apmēram 14% jeb 257 kilometri dzelzceļa līniju, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem ES.

