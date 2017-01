Aptauja: Katram desmitajam uzņēmumam vēl nav definēti biznesa mērķi šim gadam

Latvijā lielākajai daļai jeb 58% uzņēmumu ir izvirzīti mērķi 2017.gadam, 26% uzņēmēju vēl tikai definē šogad sasniedzamos rezultātus, taču katram desmitajam uzņēmumam biznesa mērķi šim gadam vēl nav definēti, liecina «Swedbank» Finanšu institūta veiktā mazo un vidējo uzņēmēju aptauja.

Aptaujātie uzņēmēji atzīst, ka, nosakot uzņēmuma kopējos darbības mērķus, visbiežāk iesaista arī savus darbiniekus (60%). Taču pretēja aina paveras, ja raugās uz jaundibināto uzņēmumu stratēģiju - no tiem lielākā daļa jeb 65% darbiniekus mērķu noteikšanā neiesaista.

Tāpat jaundibināto uzņēmumu vidū reti kuram darbiniekam (18%) ir noteikti individuāli sasniedzamie mērķi. Instutūtā atzīmēja, lai gan to iespējams saistīt ar mazo darbinieku skaitu, arī mazajiem uzņēmumiem ir būtiski iesaistīt visus komandas dalībniekus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu ieguldījumu uzņēmuma mērķu definēšanā un sasniegšanā.

Darbinieku individuālo mērķu noteikšanā ne mazāk kūtri ir arī jau strādājošie uzņēmumi - 62% uzņēmumu nav definējuši individuāli sasniedzamos mērķus, kas vērtējams kritiski, un pastāv risks, ka tieši šis faktors ietekmēs kopējo uzņēmuma rezultātu, norādīja instutūtā.

Raugoties uz pagājušo gadu, visus izvirzītos biznesa mērķus izdevies sasniegt 17% mazo un vidējo uzņēmumu. Vēl 24% izdevies sasniegt līdz 90% izvirzīto mērķu, tomēr lielākā daļa uzņēmēju jeb 33% atzīst, ka no iecerētā izdevies sasniegt vien nedaudz vairāk kā pusi.

«Neatkarīgi no tā, cik liels ir uzņēmums un kāds ir tā darbības lauks - vai tas būtu interneta veikals, skaistumkopšanas salons vai kafejnīca -, skaidri definēti uzņēmuma mērķi un taktiski soļi to sasniegšanai palīdzēs augt un attīstīties jebkuram biznesam. Uzņēmuma rezultāti ir tiešā mērā atkarīgi no uzstādītajiem mērķiem, turklāt būtiski tajā iesaistīt arī darbiniekus, lai kopā ar komandu un katrs individuāli darbotos uzņēmuma plānu īstenošanā,» skaidro «Swedbank» Finanšu institūta eksperte Elīna Zvirbule.

Aptauja veikta 2016.gada decembrī un 2017.gada janvārī uzņēmumu platformā «Swedbank Business Network», aptaujājot 152 mazos un vidējos uzņēmējus.