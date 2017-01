«The Banker» par gada finanšu ministri Eiropā atzīst Reiznieci-Ozolu

Lielbritānijas lietišķā laikraksta «Financial Times» banku jautājumiem veltītais žurnāls «The Banker» par šā gada labāko finanšu ministri Eiropā atzinis Latvijas finanšu ministri Danu Reiznieci-Ozolu.

«Ņemot vērā gan fiskālās konsolidācijas, gan izaugsmes mērķus, Reiznieces-Ozolas kundzei ir ne tikai stingra pozīcija fiskālajos jautājumos, bet arī viņa sniedz ieguldījumu Latvijas ekonomikas pozitīvajos rezultātos ar ambiciozu strukturālo reformu programmu,» norādīja «The Banker».

Žurnāls uzsvēra, ka Latvijas parāds veido vien 36% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir viens no zemākajiem Eiropas Savienībā, turklāt Latvijas valsts budžets ir gandrīz sabalansēts: šogad gaidāms 1,1% deficīts no IKP, bet nākamgad - 0,7%.

«Latvijas spēks ir tas, ka esam spējuši saglabāt savu fiskālo pozīciju pēc stingriem taupības pasākumiem uzreiz pēc krīzes,» intervijā teikusi Reizniece-Ozola.

«Lai gan finanšu ministra amatā viņa ir tikai no 2016.gada februāra, Reizniecei-Ozolai jau iepriekš bija ietekme kā ekonomikas ministrei, kad viņa bija šajā amatā kopš 2014.gada novembra,» atzīmē «The Banker». Žurnālā norādīts, ka 2015.gadā Latvijas ekonomika auga par 2,7%, pērn atbilstoši Eiropas Komisijas prognozēm izaugsme bijusi 1,9% apmērā, savukārt šim gadam valdība prognozē 3,5% IKP pieaugumu. Reizniece-Ozola paskaidrojusi, ka tas «galvenokārt saistāms ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu» un iekšējo patēriņu.

Pērn Latvija pievienojās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai, ar kuru Latvijas valdība sadarbībā ar Pasaules Banku līdz šā gada aprīlim plāno izstrādāt jaunu vidēja termiņa nodokļu stratēģiju, norāda «The Banker».

«Mēs mēģinām izdomāt, kāda ir Latvijai vislabāk piemērotā nodokļu stratēģija, nosakot trīs mērķus: ieņēmumu palielinājums, nevienlīdzības samazināšana - ienākumu starpība starp dažādiem sabiedrības slāņiem ir diezgan liela - un uzņēmējdarbības konkurences nodrošināšana,» žurnāls citē Latvijas finanšu ministres teikto.

Viņa piebildusi, ka valdība sāks aktīvas diskusijas sabiedrībā, kopā ar arodbiedrībām un uzņēmēju organizācijām, «lai arī tās saprot un tic tam, ko mēs izlemsim».

«Reformas palīdzēs Latvijai sasniegt mērķi palielināt nodokļu ieņēmumus līdz trešdaļai no IKP. Lai to sasniegtu, Reizniece-Ozola arī koncentrējas uz ēnu ekonomikas samazināšanu, cīņu pret nelikumīgu naudas plūsmu un iespējamo terorisma finansēšanu. Viņa teic, ka pret šādu rīcību ir nulles iecietība, piebilstot, ka valdība pastiprina esošā regulējuma ieviešanu un palielina regulatoru spējas cīņā pret to,» lasāms «The Banker» materiālā.

Par globālo un Amerikas pasaules daļas labāko finanšu ministru šogad atzīts Alfonso Prats-Gajs no Argentīnas, kurš vadījis valsts pāreju no iepriekšējās populistu valdības finanšu politikas uz uzņēmējiem draudzīgāku un tradicionālāku finanšu politikas pieeju.

Āzijas un Klusā okeāna valstīs, «The Banker» vērtējumā, 2017.gadā labākais finanšu ministrs ir Ravi Karunanajake no Šrilankas, kurš centies virzīt valstī jaunu ekonomikas reformu posmu un mainīt domāšanas veidu.

Tuvajos Austrumos par labāko kolēģu vidū atzīts Kuveitas finanšu ministrs Anass al Salehs, «The Banker» īpaši norādot uz viņa nozīmi tajā, ka Kuveita ir spējusi saglabāt spēcīgu fiskālo pozīciju laikā, kad naftas cenas pasaules tirgos ir zemas, kas negatīvi ietekmē šīs valsts finanses.

Savukārt par Āfrikā labāko finanšu ministru atzīts Pravins Gordhans no Dienvidāfrikas Republikas, kurš spējis gūt tirgu un investoru uzticību laikā, kad pasaules un vietējās tendences nav labvēlīgas valsts ekonomikai.

Pērn «The Banker» par gada finanšu ministru Eiropā atzina Dušanu Mramoru no Slovēnijas.

