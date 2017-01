Tallinas lidostā pērn apkalpots rekordliels pasažieru skaits

Tallinas lidostā pērn apkalpoja vairāk nekā 2,2 miljonus pasažieru, kas ir visu laiku labākais sniegums un par 2,5% vairāk nekā 2015.gadā, informēja Igaunijas galvaspilsētas lidostas operatorkompānija «Tallinna Lennujaam».

Decembrī vien lidostā apkalpoti 160 tūkstoši pasažieru, kas ir par 19% vairāk nekā 2015.gada pēdējā mēnesī.

Kompānijas mārketinga direktors Ēro Pergmē sacīja, ka visā pasaulē aviācijas sektorā 2016.gads bija labs, ko galvenokārt veicināja zemās degvielas cenas. «Turklāt Igaunijā aviopārvadātāju konkurence pastiprinājās, kā rezultātā bija vairāk reisu ar zemo cenu biļetēm , un tas veicināja pasažieru skaita pieaugumu pagājušajā gadā,» viņš sacīja.

«Jauno gadu raksturo gatavošanās [Igaunijas] prezidentūrai Eiropas Savienībā [šā gada otrajā pusē] un jaunus reisus uz Londonu un Hamburgu. Mēs ceram, ka šogad pasažieru skaits pieaugs vismaz par 5%,» piebilda Pergmē.

Regulāro reisu segmentā pagājušais gads sākās ar neskaidrībām, jo 2015.gada beigās nomainījās Igaunijas nacionālā lidsabiedrība. Pērn septembrī Igaunijas nacionālā aviokompānija «Nordica» un Skandināvijas lidsabiedrības SAS un «Finnair» palielināja reisu skaitu, kā rezultātā būtiski pieauga pasažieru plūsma. Regulārajos reisos pieejamo pasažieru vietu skaits gada izteiksmē palielinājās par 4,8%. Vidējā reisu noslogotība bija 68%.

Tāpat tendences aviācijas sektorā pērn ietekmēja drošības situācija pasaulē. Saistībā ar to Grieķija nomainīja Turciju kā Igaunijas pasažieru iecienītākais brīvdienu galamērķis, bet Ēģipti, Maroku un Kipru kā populārus brīvdienu galamērķus nomainīja Bulgārija, Itālija un Horvātija. Kopējais čārterreisu pasažieru skaits pērn samazinājās par 14% salīdzinājumā ar 2015.gadu.

Pērn no Tallinas lidostas visu gadu varēja doties uz 23 galamērķiem. Savukārt sezonālo reisu dēļ vasarā galamērķu skaits sasniedza 34. Iecienītākais galamērķis pasažieriem no Tallinas lidostas pērn bija Frankfurte, kam sekoja Helsinki un Rīga. «Nordica» pārvadāja visvairāk pasažieru, apsteidzot «Lufthansa» un «Finnair». Katras no lielākajām aviokompānijām tirgus daļa Tallinas lidostā bija 10-15%.