«Rail Baltica» dzelzceļa staciju lidostā «Rīga» piesakās projektēt pieci pretendenti

SIA «Eiropas Dzelzceļa līnijas» konkursā par «Rail Baltica» dzelzceļa stacijas lidostā «Rīga» un saistītās infrastruktūras būvprojekta izstrādi saņemti pieci pieteikumi, pavēstīja uzņēmuma pārstāvji.

Pieteikumi saņemti no Spānijas «AECOM INOCSA S.L.U», Lietuvas un Francijas piegādātāju apvienības «Egis Rail», SIA «Rem Pro», Francijas un Dānijas piegādātāju apvienības «SYSTRA S.A./COWI AS», kā arī piegādātāju apvienības «PROSIV», kurā pārstāvēti komersanti no Latvijas, Slovākijas un Itālijas.

Pirmā konkursa kārta atbilstoši nolikumam paredz kandidātu kvalifikācijas un pieredzes izvērtējumu. Komisija, kuras dalībnieki pārstāv Baltijas valstu kopuzņēmumu «RB Rail», «Eiropas Dzelzceļa līnijas», Satiksmes ministriju, kā arī starptautisko lidostu «Rīga», plāno izvērtējumu sniegt februārī.

Reklāma -->

Konkursa otro kārtu plānots izsludināt aprīlī, kad pretendentiem būs jāsagatavo tehniskie un finanšu piedāvājumi. Kopējie iepirkuma rezultāti tiks noteikti 2017.gada vidū. Savukārt, kad projektēšana tuvosies noslēgumam, plānots izsludināt iepirkumu par būvniecību.

«Projekts ir komplicēts un ieviesīs jaunu pieredzi, jo līdz šim dzelzceļa novietošana uz estakādēm Latvijā nav realizēta. Vienā uzdevumā ir stacijas un arī dzelzceļa, pa kuru piebrauc pie lidostas, projektēšana. Tas ir posms no Daugavas gar Torņakalnu līdz Zolitūdei, kur jaunais dzelzceļš šķirsies no esošā, tālāk pa estakādi šķērsos Ulmaņa gatvi un arī pa estakādi nokļūs lidostā. Svarīgi, lai lidosta un dzelzceļa stacija atrastos tādā attālumā, lai pasažieriem nebūtu nepieciešams papildu transports satiksmei starp abām vietām. Dzelzceļa staciju vienā augstumā paredzēts savienot ar lidostas paplašināto termināli, kuru plānots attīstīt līdz 2022.gadam. Darbi īstenojami tā, lai to laikā nebūtu jāaptur pasažieru plūsmas,» klāstīja «Eiropas Dzelzceļa līniju» Projektu ieviešanas departamenta direktors Kaspars Vingris.

Jau ziņots, ka prognozētā līgumcena konkursā ir 2,2 miljoni eiro. Paredzēta pilna būvprojekta izstrāde, kas ietver nepieciešamo izpēti, būvprojekta minimālā sastāva izstrādi un saskaņošanu, būvatļaujas saņemšanu un tajā ietverto nosacījumu izpildi, tehnisko noteikumu saņemšanu, būvprojekta izstrādi un saskaņošanu atbildīgajās institūcijās un projekta autoruzraudzību. Plānotais līguma darbības laiks - 17 mēneši.

«Rail Baltica» būvniecība ir daļa no TEN-T tīkla ziemeļu-dienvidu transporta koridora attīstības, kas savienos Baltijas valstis ar Polijas un pārējās Eiropas Savienības dzelzceļa tīklu. Projekts ietver pamattrases būvniecību Latvijas teritorijā no Igaunijas-Latvijas robežas šķērsojuma Salacgrīvas novadā līdz Latvijas-Lietuvas robežas šķērsojumam Bauskas novadā, šķērsojot Daugavu pie Saulkalnes, cauri Rīgai, nodrošinot «Rail Baltica II» pieslēguma izbūvi starptautiskajai lidostai «Rīga», Daugavas labā un kreisā krasta ostas infrastruktūrai, kā arī citas saistītās infrastruktūras (kravu un pasažieru termināļi, apkopes punkts, depo u.c.) būvniecību.

Dzelzceļa līnija plānota kā elektrificēta divceļu līnija, kas paredzēta gan pasažieru, gan kravas vilcienu kombinētajai satiksmei. Rīgas pilsētā un starptautiskajā lidostā «Rīga» ir paredzēts izbūvēt starptautisko vilcienu pasažieru termināli, bet Salaspils novadā (Saulkalnē) - multimodālu kravu termināli. Dzelzceļa pamattrases garums ir aptuveni 260 kilometri. Iecerētais vilcienu maksimālais ātrums ir 240 kilometri stundā.

Saistītie raksti