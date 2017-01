Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Uzņēmumu reģistrs laika posmā no 2010.gada 1.septembra līdz 2017.gada 1.jannvārim ir saņēmuši 83 612 pieteikumus mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa iegūšanai.

Kā norāda VID, šā gada janvāra sākumā reģistrēti 45 411 mikrouzņēmuma nodokļa maksātāji, savukārt izslēgto skaits ir 35 042.

Kā informēja VID Sabiedrisko attiecību daļā, no saņemtajiem pieteikumiem juridiskās personas bija iesniegušas 41 988 pieteikumus, savukārt no fiziskajām personām tika saņemti 38 520 pieteikumi. Tāpat pieteikumus iesniedza 3104 individuālie komersanti.

Kopumā apstiprināti 40 365 juridisko personu pieteikumi, 37 071 fiziskās personas pieteikums un 3017 individuālo komersantu pieteikumi mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusa iegūšanai. Savukārt noraidīti 1275 juridisko un 692 fizisko personu pieteikumi, kā arī 56 individuālo komersantu pieteikumi.

VID informē, ka, sākot ar šī gada 1.janvāri mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss tiek piemērots 299 no reģistrētajiem mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem. Savukārt pērn 31.decembrī mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu zaudēja 4627 mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji.

VID atgādina, ka tie nodokļu maksātāji, kuri ar 2017.gada 1.janvāri vēlas iegūt vai atgūt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu vai atteikties no tā, to var izdarīt, iesniedzot VID pieteikumu līdz 2017.gada 31.janvārim.

LETA jau ziņoja, ka mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likme šogad pieaugs līdz 15%, savukārt uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 7000 eiro - līdz 12%.

Nosakot MUN likmi 15% apmērā, no 2017.gada 70,4% no MUN ieņēmumiem tiks novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā. Savukārt ar 2018.gada 1.janvāri sociālajās iemaksās iecerēts novirzīt 80% no MUN ieņēmumiem. Šīs izmaiņas tika veiktas saistībā ar atteikšanos no minimālo sociālo iemaksu ieviešanas.

Regulējums arī nosaka, ka MUN režīms darbosies vēl gadu pēc tam, kad spēkā stāsies jauns regulējums mazajiem uzņēmumiem. Likums vairs neparedz ierobežojumu, ka pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam var līdz 2017.gada 30.jūnijam. Tāpat vairs nav noteikts, ka esošajiem mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, kas vēlēsies turpināt saimniecisko darbību pēc 2018.gada 31.decembra, līdz 2018.gada 15.decembrim būs jāreģistrējas par uzņēmumu ienākuma nodokļa vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju. Tāpat likuma izmaiņas paredz atteikties no nozaru ierobežojuma, kurās var darboties mikrouzņēmumi.

