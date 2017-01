Igaunijā ierosina izstrādāt četru gadu valsts budžetu

Igaunijas Finanšu ministrija ir nosūtījusi valdībai ierosinājumu, kas paredz, ka turpmāk valsts budžeta katram gadam vietā varētu izstrādāt četru gadu budžetu, kurā katru gadu deficīts nedrīkstētu pārsniegt 0,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Četru gadu budžeta stratēģija tiktu atjaunota katru gadu, pievienojot vienu gadu, bet pirmo tādu četru gadu budžetu plānots izstrādāt 2019.gadā 2020.-2023.gadam.

Plānots, ka valdība jauno četru gadu budžetu iesniegtu parlamentā pavasarī, bet to apstiprinātu līdz gada beigām. Tā kā valdība jau tagad lielāko daļu izvēļu par budžetu pieņem pavasarī, jaunais risinājums parlamentam dotu vairāk laika budžeta izskatīšanai.

Reklāma -->

Igaunijas Finanšu ministrija arī ierosinājusi noteikt par normu tādu budžetu izstrādi, kuros deficīts nepārsniedz 0,5% no IKP.

Ministrijas ierosinājumā teikts, ka nākotnē strukturālā budžeta pārpalikuma no iepriekšējiem gadiem izmantošana būs atļauta ne vairāk kā 0,5% no IKP apmērā. Dati tiktu apkopoti no 2014.gada un katra gada pārpalikumi un deficīti tiktu skaitīti kopā.