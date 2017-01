Eksperts: Pēc alkohola uz Igauniju brauc vien 10-13% Somijas tūristu

Iegādāties tikai alkoholiskos dzērienus uz Igauniju brauc vien 10-13% no Somijas tūristiem, kas ierodas Igaunijā, paziņojis Somijas Veselības aprūpes un sociālā nodrošinājuma institūta eksperts Esa Esterbergs.

«Ja paskatās, kādēļ somi brauc uz Igauniju, tad ir redzams, ka tikai maza to daļa - 10-13% - pērk tikai alkoholu. Lielākā daļa brauc uz Igauniju pavisam cita iemesla dēļ. 50% Somijas tūristu, kas atgriežas no Igaunijas, vispār atbrauc bez alkohola,» Esterbergs uzsvēra intervijā ziņu aģentūrai BNS.

Viņš piebilda, ka vieglos alkoholiskos dzērienus somiem Igaunijā nav jēgas pirkt, jo cenas atšķirības izlīdzinās, un saistībā ar akcīzes nodokļu celšanu starpība paliks arvien mazāka.

Vienlaikus Esterbergs norādīja, ka pat neliela cenas atšķirība nozīmē, ka kaut nelielā mērā «alkohola tūrisms» saglabāsies. Kā piemēru viņš minēja to, ka arī no Stokholmas Somijas prāmju pasažieri atgriežas ar iegādātu alkoholu, lai gan cenas atšķirība ir pavisam neliela.

Eksperts sacīja, ka Igaunijas un Somijas plašsaziņas līdzekļi jau ir pieļāvuši, ka gadījumā, ka starpība starp alkohola akcīzes nodokli Igaunijā un Latvijā pieaugs, daļa somu varētu sākt doties alkoholu iegādāties Latvijā. Tomēr viņš uzsvēra, ka uz Lietuvu Somijas tūristi pēc alkohola noteikti nebrauktu un līdz šim arī nav izrādījuši interesi par Latviju, tomēr akcīzes politikas izmaiņas Igaunijā var šīs tendences attiecībā uz Latviju mainīt.

Novembra vidū bija plānots, ka no Tallinas ostas kursēs autobuss uz Valku, kura galamērķis būs alkoholisko dzērienu veikals «Alko1000», tomēr līdz šim autobuss nevienu reisu vēl nav veicis.

Igaunijas valdība plāno vienādot akcīzes nodokļa likmes vieglajiem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem. Alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmes Igaunijā pieaugs šā un nākamā gada 1.februārī.

Jau vēstīts, ka Igaunijas jaunā koalīcijas valdība gatavojas no 2017.gada jūlijā paaugstināt akcīzes nodokli alum par 65%, proti, litram alus akcīzes nodoklis tiks paaugstināts līdz 13,7 eirocentiem par katru tilpumprocentu. Līdz 2020.gadam akcīzes nodokļa likmi paredzēts paaugstināt par 166% salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni, tas ir, līdz 22,09 eirocentiem par katru tilpumprocentu, tomēr akcīzes nodoklis alum nesasniegs stipro alkoholisko dzērienu nodokļa līmeni.

Šobrīd attiecīgā nodokļa likme ir 8,30 eirocenti, tātad paaugstinājums būs diezgan krass. Nodokļa likmes celšanās sāksies jau nākamā gada februārī, kad tā sasniegs 9,13 eirocentus - vēl saskaņā ar līdzšinējās valdības ieplānoto nodokļa paaugstināšanas grafiku. Nākamā paaugstināšana līdz 13,7 eirocentiem paredzēta jūlijā, bet pēc tam - 2018., 2019. un 2020.gadā, kad likme celsies attiecīgi līdz 18,26 eirocentiem, 20,09 eirocentiem un 22,09 eirocentiem par katru tilpumprocentu.

Akcīzes nodokli vīnam un fermentētajiem dzērieniem ar ar alkohola saturu 6% no februāra plānots celt no 48,55 centiem līdz 53,41 centam, bet no jūlija - līdz 77,44 centiem par tilpumprocentu. Savukārt vīna un fermentēto dzērienu ar alkohola saturu virs 6% akcīzes nodoklis februārī pieaugs no 111,98 centiem līdz 123,18 centiem.

Stipro alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likme līdz 2020.gadam tiks celta par 10% gadā.

Pašreizējie Finanšu ministrijas aprēķini liecina, ka pašlaik vidēji litra pudele degvīna maksā 20,9 eiro, bet pēc paaugstinājuma tās cena sasniegs 21,94 eiro. Puslitrs alus Igaunijā pašlaik maksā 1,09 eiro, bet pēc februārī plānotā akcīzes nodokļa pieauguma cena sasniegs 1,29 eiro. Litrs vīna ar alkohola saturu 6% pašlaik maksā 5,79 eiro, tad pēc akcīzes nodokļa pieauguma cena būs 5,89 eiro. Ābolu sidrs ar alkohola saturu 4,5% pašlaik maksā 1,29 eiro, februārī tā cena pieaugs līdz 1,32 eiro, bet jūlijā - līdz 1,46 eiro.