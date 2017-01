Visu valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums gada laikā ir pozitīvs

Visu valsts fondēto pensiju shēmas aktīvo, konservatīvo un sabalansēto ieguldījumu plānu ienesīgums gada laikā ir pozitīvs, liecina publiskotā informācija par valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plāniem.

Astoņu aktīvo ieguldījumu plānu ienesīgums 30.decembrī gada laikā bija robežās no 1,31% līdz 4,89%, astoņu konservatīvo ieguldījumu plānu ienesīgums bija no 0,38% līdz 5,1%, bet četru sabalansēto - no 1,4% līdz 3,76%.

No aktīvajiem ieguldījumu plāniem lielāko ienesīgumu gada laikā uzrāda ieguldījumu pārvaldes sabiedrības «INVL Asset Management» pārvaldītais pensiju plāns «INVL Ekstra 16+», kura ienesīgums ir 4,89%. Seko «Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrības» pārvaldītais pensiju plāns «Gauja», kura ienesīgums ir 4,59%, un «Nordea Pensions Latvia» pārvaldītais «Nordea aktīvais ieguldījumu plāns», kura ienesīgums ir 3,66%.

Reklāma -->

Joprojām populārākais no aktīvajiem ieguldījumu plāniem 2016.gada beigās bija «Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības» aktīvais ieguldījumu plāns «Dinamika», kuram ir 416 207 dalībnieki (2015.gada beigās - 416 992 dalībnieki). Ieguldījumu plāna «Dinamika» ienesīgums gada laikā ir 2,5%, kas ir piektais lielākais starp astoņiem aktīvajiem ieguldījumu plāniem.

Otrs populārākais ir «SEB Wealth Management» pārvaldītais «SEB aktīvais plāns», kuram pievienojušies 133 992 dalībnieki (131 957 dalībnieki). Šī pensiju plāna ienesīgums gada laikā ir 3,17%, kas ir ceturtais lielākais starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem. Savukārt trešais populārākais ieguldījumu plāns, kuram pievienojušies 132 749 dalībnieki (128 203 dalībnieki), ir «CBL Asset Management» pārvaldītais ieguldījumu plāns «CBL aktīvais ieguldījumu plāns». Šī pensiju plāna ienesīgums gada laikā ir 1,31%, kas ir mazākais starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem.

No astoņiem konservatīvajiem ieguldījumu plāniem lielākais ienesīgums gada laikā ir «Norvik ieguldījumu pārvaldes sabiedrības» pārvaldītajam ieguldījumu plānam «Daugava» - 5,1% -, savukārt mazākais ienesīgums ir «Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības» pārvaldītajam ieguldījumu plānam «Stabilitāte» - 0,38% -, kas joprojām ir populārākais konservatīvais ieguldījumu plāns - tam pievienojušies 114 585 dalībnieki (2015.gada beigās - 110 587 dalībnieki).

Savukārt starp četriem sabalansētajiem ieguldījumu plāniem lielākais ienesīgums gada laikā ir «INVL Asset Management» pārvaldītajam ieguldījumu plānam «INVL Komforts 47+» - 3,76% -, bet mazākais ienesīgums ir «DNB Asset Management» pārvaldītajam pensiju plānam «DNB sabalansētais ieguldījumu plāns», kura ienesīgums ir 1,4%.

Valsts fondētos pensiju līdzekļus pārvalda septiņas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības, piedāvājot 20 ieguldījumu plānus, tostarp astoņus konservatīvos ieguldījumu plānus, četrus sabalansētos un astoņus aktīvos ieguldījumu plānus.

Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.

Saistītie raksti