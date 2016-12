Izsludina pēdējā brīdī pieņemtās izmaiņas mikrouzņēmumu un sociālo iemaksu regulējumā

Gada pēdējā darbdienā Valsts prezidents Raimonds Vējonis ir izsludinājis Saeimā pēdējā brīdī pieņemtās izmaiņas mikrouzņēmumu un sociālo iemaksu regulējumā, kas stāsies spēkā jau no nākamā gada. Likuma izmaiņas paredz, ka nākamgad mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) likme pieaugs līdz 15%, savukārt uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 7000 eiro - līdz 12%.

Likumu atbalstīja 78 deputāti, tostarp «Vienotības» parlamentārieši. Vēl desmit deputāti - Latvijas Reģionu apvienības pārstāvji, Solvita Āboltiņa (V), Andrejs Judins (V) un Jūlija Stepaņenko (S) - balsojumā nepiedalījās. Vienojoties par zemāku MUN likmi mazajiem uzņēmumiem, tika daļēji atbalstīti opozīcijas politisko spēku - «Saskaņas» un «No sirds Latvijai» - ierosinājumi.

Nosakot MUN likmi 15% apmērā, no 2017.gada 70,4% no MUN ieņēmumiem tiks novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā. Savukārt ar 2018.gada 1.janvāri sociālajās iemaksās iecerēts novirzīt 80% no MUN ieņēmumiem. Šīs izmaiņas tika veiktas saistībā ar atteikšanos no minimālo sociālo iemaksu ieviešanas.

Tāpat ir izsludināti Saeimā pieņemtie grozījumi MUN likumā, kurus Vējonis iepriekš bija nodevis otrreizējai caurlūkošanai. Šie likuma grozījumi nosaka, ka MUN režīms darbosies vēl gadu pēc tam, kad spēkā stāsies jauns regulējums mazajiem uzņēmumiem.

Likums vairs neparedz ierobežojumu, ka pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusam var līdz 2017.gada 30.jūnijam. Tāpat vairs nav noteikts, ka esošajiem mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, kas vēlēsies turpināt saimniecisko darbību pēc 2018.gada 31.decembra, līdz 2018.gada 15.decembrim būs jāreģistrējas par uzņēmumu ienākuma nodokļa vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju.

Tāpat likuma izmaiņas paredz atteikties no nozaru ierobežojuma, kurās var darboties mikrouzņēmumi. Saeima, atkārtoti vērtējot likumprojektu, šīs normas izslēdza, kā arī noteica, ka MUN režīms darbosies vēl gadu pēc tam, kad MUN vietā stāsies spēkā jauns regulējums mazajiem uzņēmumiem.

Likums uzdod valdībai līdz 2017.gada 1.jūnijam iesniegt Saeimai likumprojektus, kas paredz jauna specializēta vienkāršota nodokļu regulējuma ieviešanu mazajiem uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, lai aizstātu MUN režīmu.

Pašlaik MUN likme ir 9%, bet nākamgad to bija iecerēts samazināt līdz 5%, vienlaikus ieviešot minimālās sociālās iemaksas.

Tāpat ir izsludināti Saeimas pieņemtie grozījumi likumā «Par valsts sociālo apdrošināšanu» un ar to saistītie likumi, kas paredz atteikties no ieceres par minimālo sociālo iemaksu ieviešanu 2017.gadā.

Vienlaikus deputāti atbalstīja ierosinājumu uzdot valdībai līdz 1.maijam izstrādāt un iesniegt Saeimā grozījumus likumos, kas nosaka sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmērus sociāli apdrošinātām personām ar zemu obligāto iemaksu objektu.

Frakcija «Vienotība» bija ierosinājusi ieceri par minimālajām sociālajām iemaksām pārcelt uz vēlāku laiku, nevis izslēgt to no likuma, tomēr šī iecere netika atbalstīta.

