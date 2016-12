«Mintos» vadītājs: nebanku kredītdevēji sapratīs, ka nav efektīvi katram veidot savu platformu

Nākamgad, visticamāk, izveidosies vēl atsevišķas jaunas savstarpējo aizdevumu platformas, tomēr tas ir tikai laika jautājums, līdz nebanku kredītdevēji sapratīs, ka nav efektīvi katram veidot savu platformu, uzskata pirmās Latvijā izveidotās savstarpējo aizdevumu platformas «Mintos» vadītājs Mārtiņš Šulte.

Viņš situāciju salīdzina ar zemniekiem, kuri var katrs veidot savu veikaliņu, bet tas būs daudz reižu dārgāk un neefektīvāk, nekā produkciju pārdot «Rimi» vai kādā citā lielveikalā.

Pēdējā gada laikā Baltijā izveidojušās vairākas jaunas savstarpējo aizdevumu platformas. Šulte uzskata, ka pamats tam vairāk bijis «emocionāls pacēlums» un sajūtas, ka šāda tipa platformu veidošana ir viena no lielākajām finanšu tirgus aktualitātēm Eiropā, taču no biznesa perspektīvas tam nav racionālu apsvērumu. «Ir jāsaprot, ka savstarpējo aizdevumu platformas nebanku kredītdevējiem ir tikai viens no instrumentiem aizdevumu finansēšanai. Tā nav burvju nūjiņa vai panaceja, kas ļauj strauji attīstīt biznesu. Ir jānodala kredītu izsniegšana no to finansēšanas. Kvalitatīvi attīstīt savstarpējo aizdevumu platformas tomēr ir salīdzinoši dārgi un laikietilpīgi. Ir nepieciešamas lielas investīcijas tehnoloģiju risinājuma izstrādei, mārketinga pasākumiem investoru piesaistei, kā arī jāspēj nodrošināt augstā līmenī klientu serviss, turklāt apkalpojot investorus no visas pasaules. Tā vietā, lai fokusētos uz kredītu izsniegšanu, kas ir uzņēmuma pamatbizness, aizdevējs ir spiests attīstīt vēl vienu stratēģisku virzienu,» skaidroja Šulte.

Viņaprāt, ar laiku tirgus parādīs, ka daudzām mazām savstarpējo aizdevumu platformām nav vietas.

Šulte prognozēja, ka daudz straujāk attīstīsies un vietu starptautiskajā arēna nostiprinās «kredītu tirgi», kas strādā līdzīgi kā interneta tirgotājs «Amazon», kas saved kopā pārdevējus un pircējus. Ja pārdevējiem «Amazon» paver milzīgu noieta tirgu starptautiski, tad pircējs vienā platformā saņem visplašāko piedāvājuma klāstu. Līdzīgi strādā arī «kredītu tirgus» modelis, kura ietvaros tiek savesti kopā kredītu izsniedzēji un investori. No šī modeļa ieguvēji ir visi - kredītdevēji var izvietot platformā tik daudz kredītu, cik vēlas, savukārt investori var ieguldīt dažādos aizdevumos, ko izsnieguši dažādi aizdevēji, tādējādi diversificējot investīciju portfeli un līdz ar to samazinot arī ieguldījuma risku. Pie šī modeļa nozīmīgs uzdevums platformai ir veikt pienācīgu analīzi par katru kredītdevēju, kas pievienojies platformai.

Šulte vērsa uzmanību, ka visā Eiropā pašlaik attīstās ārpus banku finanšu pakalpojumu sektors un nebanku kredītdevēji ieņem nozīmīgu lomu tajā. Lielā mērā tas notiek, jo bankas vairs neveic finanšu sistēmas galveno pamatuzdevumu - savienot tos, kuri grib atlikt patēriņu, ar tiem, kuri vēlas patērēt šodien. Depozītu likmes ir tuvu nullei vai pat negatīvas, savukārt kredītu pieejamība ir ierobežota. Tāpat patērētājs prasa arvien personīgāku pieeju, kur universālo pakalpojumu būtība vairs nestrādā tik labi. Tāpēc arvien vairāk veidojas nebanku kreditēšanas pakalpojumi sniedzēji, kas specializējas vienā pakalpojumu segmentā, piemēram, «Mogo» izsniedz tikai aizdevumus pret auto ķīlu, «AgroCredit» - lauksaimniecības kredītus, «Capitalia» - mazā un vidējā biznesa kredītus. Ja pirms pieciem gadiem klienta pirmā un vienīgā izvēle bija banka, tad pašlaik patērētāja izvēlē nozīmīga loma ir nebanku kreditēšanas sektoram. Un savstarpējo aizdevumu platformas palīdzēs attīstīties šim segmentam, prognozēja «Mintos» vadītājs.

Vērtējot nākamā gada uzdevumus, viņš norādīja, ka joprojām liels darbs tiks veltīts klientu izglītošanai par to, ko nozīmē investīcijas caur savstarpējo aizdevumu platformām. Jo vairāk cilvēki izpratīs pakalpojuma būtību, jo vairāk to izmantos. Šulte vērsa uzmanību, ka investīcijas caur šīm platformām nekad nebūs salīdzināmas ar depozītiem, kas ir naudas uzglabāšanas instruments un salīdzinoši vienkāršs finanšu produkts. Ja depozītos iedzīvotāji nogulda naudu, lai to nepazaudētu, tad caur platformām investē, lai nopelnītu.

«Mintos» ir pirmā Latvijā izveidotā savstarpējo aizdevumu platforma. Tā sāka darbību 2015.gada janvārī Rīgā. «Mintos» darbojas kā starpnieks, tā saved kopā investorus un aizņēmējus no dažādiem kredītu izsniedzējiem, kas piedāvā īstermiņa aizdevumus, auto kredītus, hipotekāros, biznesa aizdevumus.

Latvijā darbojas arī vairākas citas aizdevumu platformas.

2015.gada maijā darbu sāka platforma «Twino», kas pašlaik darbojas kā aizdevumu tirgus platforma, proti, «Twino» piedāvā iespēju ieguldīt patēriņa kredītos, kurus izsnieguši «Twino» grupas uzņēmumi vairākās valstīs.

2015.gada nogalē darbību sāka savstarpējo aizdevumu tirgus vietne «Viventor», kas apvieno kredītu izsniedzējus un investorus no visas Eiropas.

Savukārt 2016.gada rudenī nebanku kreditētāja SIA «VIA SMS Group» izveidoja savu savstarpējo aizdevumu platformu «Viainvest», kas piedāvā iespēju ieguldīt īstermiņa patēriņa aizdevumos, kurus izsniedzis uzņēmums «VIA SMS Group» un tā meitassabiedrības dažādās Eiropas valstīs.

Pašlaik atbildīgās Latvijas valsts institūcijas strādā, lai izveidotu regulējumu savstarpējo aizdevumu kolektīvs finansēšanas platformu darbībai, kā arī plānots izstrādāt likumprojektu investīciju kolektīvās finansēšanas platformu darbībai.