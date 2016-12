Bažas par nepietiekamām piena produktu piegādēm mazajiem tirgotājiem

Latvijas Tirgotāju asociācijas (LTA) bažījas par nepietiekamām piena produktu piegādēm mazajiem tirgotājiem, informēja LTA prezidents Henriks Danusēvičs.

Saskaņā ar LTA sniegto informāciju, patlaban izveidojusies situācija, ka piena pārstrādes uzņēmumi ar produkciju pirmkārt nodrošina lielos veikalu tīklus, savukārt pārējiem tirgotājiem tiek sūtīti tikai pārpalikumi. «Mūs satrauc, ka ražotāji ignorē piegādes līgumus mazajiem, savukārt lielie tīkli izmanto tirgus varu un esošo situāciju pircēju pārvilināšanai no vietējiem uzņēmumiem. Mūsuprāt, Konkurences padomei ir jānodrošina, lai piegādes būtu sabalansētas, mazie tirgotāji nebūtu diskriminēti un pircēji «piena paku un sviesta cibiņu» varētu nopirkt piemājas veikalā, nevis būtu spiesti doties uz «Rimi» vai «Maxima» lielveikaliem,» pauda Danusēvičs.

LTA norādīja, ka vairums tirgotāju vēstulēs saņēmuši arī piena pārstrādes uzņēmumu brīdinājumus paaugstināt piena produktu cenas saistībā ar piena iepirkumu cenu kāpumu nākamgad. Piemēram, AS «Siera nams» paziņojis par pārdošanas cenu paaugstināšanu AS «Cesvaines piens» ražotajām precēm, sākot no nākamā gada 6.janvāra straujo piena iepirkuma cenas kāpuma dēļ apmērā līdz pat 40% apmērā.

«Izdevumu kāpums rada satraukumu - no jaunā gada pacelies ne tikai nekustamā īpašuma nodoklis par zemi un arī nodokļi saistībā ar darbinieku algām, bet arī maksa par elektrību pēc pusgada kļūs vēl dārgāka. Līdz ar to cenas produktiem noteikti celsies vēl vairāk,» sacīja Danusēvičs, paužot bažas par ikdienas pārtikai un bērnu uzturam nepieciešamo preču - piena, sviesta, krējuma un biezpiena sadārdzināšanos.

Saskaņā ar LTA sniegto informāciju, piena cena Latvijas veikalos šā gada laikā bijusi viena no zemākajām pēdējo piecu gadu laikā un bija vidēji bija 0,72-0,75 eiro litrā. Augustā piena cena palielinājās, vidēji sasniedzot 0,80 eiro litrā, bet decembrī tā palielinājās līdz 0,91 eiro litrā un, iespējams, nākamā gada janvārī sasniegs 0,96-0,97 eiro litrā. Pagaidām vēl stabila ir krējuma cena, kas svārstās ap 1,20 eiro, decembrī pakāpjoties līdz 1,25 par 360 gramu paciņu. Tāpat pagaidām ir stabila sviesta cena, saglabājoties šā gada janvāra līmenī, kas ir 1,03 eiro par 200 gramu paciņu. Savukārt biezpiena cenas šogad bijušas svārstīgas, sākot no 0,89 līdz 0,97 par 180 gramu paciņu.

Saskaņā ar asociācijā pausto, straujais piena iepirkuma cenu kāpums, kas veicinājis arī piena produktu cenu kāpumu, radies saistībā ar piena iepircējiem no citām valstīm. «Kāds poļu piena pārstrādes kombināts Latvijā iepērk pienu lielos vairumos, pie tam par augstāku cenu, kā vietējie ražotāji, un Latvijas piena nozares uzņēmumiem daudz kas pāri vairs nepaliek,» norādīja LTA.

LTA brīvprātīgi apvienojušies vairāk nekā 600 uzņēmēji, kuri nodarbojas ar tirdzniecību, ēdināšanu un pakalpojumu sniegšanu. LTA ir izveidojusi tirdzniecības pārstāvniecības četrās Austrumu un Vidusāzijas valstīs, no kurām lielākā ir Ukrainā.