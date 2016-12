Vairums tirdzniecības centru 1.janvārī būs slēgti

Lielākā daļa tirdzniecības vietu 1.janvārī būs slēgtas, bet pārtikas veikali darbu sāks vēlāk, pastāstīja aptaujātie tirgotāju pārstāvji.

Tirdzniecības centri «Domina Shopping», «Mols», «Alfa», «Origo», «Galerija Centrs», kā arī tirdzniecības centra «Dole» 2. un 3.stāvs, Galerija «Azur» un «Spice», «Spice Home» 31.decembrī strādās no plkst.10 līdz 20, bet 1.janvārī centri būs slēgti. Tirdzniecības centra «Stockmann» pirmais stāvs 31.decembrī strādās no plkst.9 līdz 21, otrais, trešais un ceturtais stāvs strādās no plkst.9 līdz 20, savukārt 1.janvārī «Stockmann» būs slēgts. Turpretī tirdzniecības centri «Olimpia» un «Sky&More» šā gada pēdējā dienā strādās no plkst.10 līdz 18, bet gada pirmajā dienā būs slēgti. Tirdzniecības centrs «Galleria Riga» 31.decembrī strādās no plkst.10 līdz 19, bet 1.janvārī būs slēgts. Tirdzniecības centra «Dole» 1.stāvs 31.decembrī strādās no 9-20, bet 1.janvārī būs slēgts.

Lielākā daļa «Rimi» lielveikalu Vecgada vakarā būs atvērti no plkst.8 līdz 21, bet 1.janvārī strādās no plkst.12 līdz 22. Gada pirmajā dienā nestrādās «Rimi» lielveikals Talsos, «Rimi» lielveikals Daugavpilī, kā arī «Rimi» lielveikals Ventspilī.

Lielākā daļa veikalu «Maxima» svētku dienās 31.decembrī un 1.janvārī darba laiks būs saīsināts.

Rīgas centrāltirgus sakņu, zivju paviljoni Vecgada dienā 31.decembrī būs atvērti no plkst.8 līdz 17, atklātā teritorija un gaļas paviljons no plkst.7 līdz 17, centrāltirgus piena paviljons - no plkst.7.30 līdz 17. Savukārt tirdzniecības nams Spīķeru ielā 2 un Pūpolu ielā 5 31.decembrī strādās no plkst. 9 līdz17.

1.janvārī Rīgas centrāltirgus sakņu, zivju, piena un gaļas paviljoni būs slēgti, savukārt centrāltirgus atklātā teritorija strādās no plkst.7 līdz 17.