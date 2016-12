Aptauja: Teju trešdaļa iedzīvotāju būtu gatava doties dzīvot uz kādu no Rietumvalstīm

Gandrīz trešdaļa iedzīvotāju būtu gatava doties dzīvot uz kādu no Rietumvalstīm, liecina pētījumu aģentūras SKDS veiktās aptaujas dati.

Šī gada decembrī veiktajā aptaujā noskaidrots, ka 30% Latvijas iedzīvotāju, ja viņiem būtu tāda iespēja, labprāt dotos dzīvot uz kādu no Rietumvalstīm.

Taču apgalvojumam, ka, ja personai būtu tāda iesēja, tā labprāt dotos dzīvot uz kādu no Rietumvalstīm, nepiekrita 60% iedzīvotāju. Vēl 9% nevarēja sniegt konkrētu viedokli šajā jautājumā.

Saistītie raksti

Raugoties uz sniegto atbilžu dinamiku laika gaitā, šogad gatavību pārvākties uz Rietumvalstīm izrādīja tikpat liels aptaujāto īpatsvars kā pērn, kas ir viens no mazākajiem novērojumu vēsturē kopš 1998.gada. Mazāks iedzīvotāju īpatsvars doties prom uz Rietumvalstīm fiksēts tikai 2007.gadā, kad doties uz dzīvi projām būtu gatavi 29% iedzīvotāju.

Reklāma -->

Lielākais kāpums rādītājiem par to, ka iedzīvotāji gatavi doties uz kādu no Rietumvalstīm, fiksēts 2009.gadā, kad to būtu gatavi darīt 52% iedzīvotāju, kas bija par 26% vairāk nekā 2008.gadā. 2009.gadā sasniegtais rezultāts bija augstākais novērojumu vēsturē, un kopš tā laika rādītājs krities.