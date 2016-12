«Gazprom»: Krievijas piegādātās gāzes īpatsvars Eiropā sasniedz rekordu

Krievija šogad piegādājusi gandrīz trešo daļu no Eiropā nepieciešamās gāzes, sasniedzot rekordlielu īpatsvaru, lai gan Krievijas attiecībās ar Eiropas Savienību (ES) valda saspīlējums un bloks vēlas mazināt atkarību no Krievijas piegādātās gāzes.

Jaunākajā Krievijas valsts dabasgāzes koncerna «Gazprom» izdevumā «Blue Fuel» teikts, ka «»Gazprom» gāzes īpatsvars Eiropā pakāpeniski pieaug un ir gandrīz sasniedzis trešo daļu no Eiropas gāzes patēriņa».

Kompānija ir aplēsusi, ka pērn tā piegādāja 31% no Eiropā patērētās gāzes, kas jau bija rekordliels īpatsvars.

Saistītie raksti

«Esam ceļā uz to, lai arī šogad sasniegtu absolūtu gada gāzes eksporta - gan padomju laika, gan modernās Krievijas vēstures - rekordu,» lasāms «Gazprom» ziņojumā.

ES importē apmēram pusi no nepieciešamās dabasgāzes, bet bloks arvien vairāk bažījas par «Gazprom» kā galvenā piegādātāja no Krievijas nozīmi, jo cenu strīdu ar Ukrainu dēļ gāzes piegādes no Krievijas jau divas reizes ir bijušas pārrautas.

Reklāma -->

Vairākas Austrumeiropas valstis gandrīz pilnībā ir atkarīgas no Krievijas gāzes piegādēm, tādēļ ES radās aizdomas, ka tā ļaunprātīgi izmanto savu dominējošo pozīciju un nosaka augstāku cenu. Saistībā ar šīm aizdomām ir sākta izmeklēšana.

Abu pušu starpā pēdējo mēnešu laikā ir vērojams progress par abpusēji pieņemamas vienošanās panākšanu, kas ļautu «Gazprom» izvairīties no soda.

Mēnešiem ilgi «Gazprom» amatpersonas ir uzstājušas, ka pieaug gāzes piegādes uz Eiropu, lai gan Eiropas valstīs ir palielinājusies sašķidrinātās dabasgāzes pieejamība. Tādējādi «Gazprom» cenšas pierādīt, ka Eiropa nevar iztikt bez Krievijas gāzes un tai vajadzētu atļaut papildu cauruļvadu izbūvi.

«»Gazprom» joprojām ir vienīgais piegādātājs, kas spēj nodrošināt pietiekamu papildu daudzumu [gāzes] klientiem Eiropā,» teikts kompānijas izdevumā.