«British Airways» stjuarti atceļ Ziemassvētkos paredzēto streiku

A British Airways passenger plane flies in the sky with the moon seen in the background, in London, Britain, January 19, 2016. REUTERS/Toby Melville. Foto: REUTERS/Scanpix

Lielbritānijas aviokompānijas «British Airways» lidmašīnu apkalpojošais personāls atcēlis Ziemassvētkos ieplānoto divu dienu streiku, jo lidsabiedrība izteikusi jaunu piedāvājumu atalgojuma paaugstināšanai, ceturtdien paziņoja arodbiedrība «Unite». Gandrīz 2000 «British Airways» stjuartu bija paredzējuši streikot Ziemassvētku dienā un 26.decembrī, ņemot vērā nesaskaņas par algu paaugstināšanu. Pārrunas starp aviokompāniju un «Unite» tika sāktas pirmdien, un pēc četrām dienām «British Airways» izteica jaunu piedāvājumu. «Tagad mūsu locekļiem būs jāizlemj, vai «British Airways» ir darījusi pietiekami, lai reaģētu uz mūsu satraukumu,» norāda arodbiedrība. Reklāma --> «British Airways» izteiktais piedāvājums saglabāsies konfidenciāls, kamēr par to nebūs nobalsojuši aviokompānijas stjuarti.