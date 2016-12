Meža produktu imports desmit mēnešos Latvijā pieaug par 7,4%

Latvija šogad desmit mēnešos meža produktus ieveda 610,568 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,4% vairāk nekā 2015.gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas publiskotā informācija.

No kopējā meža produkcijas importa lielāko īpatsvaru jeb 55,1% (gadu iepriekš – 52,8%) veidoja koksne un tās izstrādājumi, kurus Latvijā ieveda 336,461 miljona eiro apmērā. Salīdzinot ar 2015.gada desmit mēnešiem, koksnes un tās izstrādājumu imports ir palielinājies par 12,1%.

Tostarp zāģmateriāli ievesti 87,496 miljonu eiro apmērā, kas ir par 17,2% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā un veidoja 14,3% no kopējā meža produkcijas importa daudzuma, apaļie kokmateriāli - 64,126 miljonu eiro apmērā, kas ir par 13% mazāk nekā pirms gada un veidoja 10,5% no kopējā meža produkcijas importa, saplāksnis - 29,184 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,1% vairāk nekā pirms gada un veidoja 4,8% no kopējā meža produkcijas importa, bet namdaru un galdniecības izstrādājumi - 25,421 miljona eiro apmērā, kas ir pieaugums par 6,2% un veidoja 4,2% no kopējā meža produkcijas importa.

Tāpat būtisks īpatsvars meža produkcijas ievedumā šogad desmit mēnešos bija papīram, kartonam un to izstrādājumiem, kurus Latvijā ieveda 221,23 miljonu eiro apmērā, kas ir 36,2% (gadu iepriekš – 38%) no kopējā meža produkcijas ieveduma un par 2,5% vairāk nekā pirms gada.

Visvairāk gada desmit mēnešos meža produkciju Latvijā ieveda no Lietuvas – par 105,584 miljoniem eiro jeb 17,3% no kopējā meža produkcijas importa, no Krievijas – par 79,473 miljoniem eiro jeb 13%, kā arī no Igaunijas - par 76,808 miljoniem eiro jeb 12,6%. Salīdzinājumā ar 2015.gada desmit mēnešiem meža produkcijas ievedums no Lietuvas ir audzis par 8,7%, no Krievijas - par 25,7%, bet no Igaunijas – par 8,5%.

2015.gada desmit mēnešos meža produktus Latvijā ieveda 568,275 miljonu eiro vērtībā.