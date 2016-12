VID saņēmis 262 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā

Laikā no šā gada 1.aprīļa līdz 20.decembrim Valsts ieņēmumu dienests (VID) no kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem ir saņēmis 262 ziņojumus par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, kuros ir iekļauta informācija par 4473 darījumiem, informēja VID.

Informāciju par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā no kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem VID saņem no šā gada aprīļa. Šajos ziņojumos sniegtā informācija par kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju klientu veiktajiem aizdomīgajiem darījumiem tiek vērtēta kopsakarībā ar VID rīcībā jau esošo informāciju par attiecīgo personu vai uzņēmumu, veicot nodokļu maksātāju datu analīzi un plānojot atbilstošākos nodokļu kontroles pasākumus.

Lai sekmētu noziedzīgu nodarījumu atklāšanu valsts ieņēmumu jomā, no 1.janvāra VID saņems informāciju par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā ne tikai no kredītiestādēm un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, bet arī no pārējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) likuma subjektiem.

Likumā «Par nodokļiem un nodevām» veiktās izmaiņas nosaka, ka visiem NILLTFN likuma subjektiem no 1.janvāra jāsniedz VID informācija par likumā «Par nodokļiem un nodevām» noteiktajām pazīmēm atbilstošiem aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā, ja tos veic personas, kuru rezidences (reģistrācijas) valsts ir Latvija.

VID norāda, ka tas sekmēs tādu likumpārkāpumu atklāšanu, kuru rezultātā var tikt ļaunprātīgi samazināts valsts budžetā maksājamā nodokļa apmērs vai palielināts no valsts budžeta atmaksājamā nodokļa apmērs.

Izmaiņas likumā nozīmē, ka no 1.janvāra VID saņems informāciju par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā arī no: nodokļu konsultantiem; ārpakalpojuma grāmatvežiem; zvērinātiem revidentiem, zvērinātu revidentu komercsabiedrībām; zvērinātiem notāriem; zvērinātiem advokātiem; neatkarīgiem juridisko pakalpojumu sniedzējiem; juridisko veidojumu dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem; personām, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu; izložu un azartspēļu organizētājiem; personām, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus; juridiskām vai fiziskām personām, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos; juridiskām vai fiziskām personām, kas nodarbojas ar kultūras pieminekļu tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos; juridiskām vai fiziskām personām, kas nodarbojas ar dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos; juridiskām vai fiziskām personām, kas nodarbojas ar cita veida preču tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos; juridiskām vai fiziskām personām, kas nodarbojas ar cita veida pakalpojumu sniegšanu.

Savukārt zvērināti notāri no 1.janvāra VID sniegs informāciju par gadījumiem, kad mantinieks, iesniedzot mantojamās mantas sarakstu ar mantas novērtējumu, mantojuma masas sastāvā ir norādījis nereģistrējamu kustamu mantu (tajā skaitā skaidru naudu), kuras novērtējums pārsniedz 15 000 eiro.

NILLTFN likuma subjekti ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem nodokļu jomā iesniegs, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Šādas informācijas pieejamība ļauj savlaicīgāk identificēt tādas personas vai komersantus, kuriem ir augsts nodokļu nenomaksas risks, kā arī tos, kas slēpj patiesi gūtos ienākumus, kas bieži vien tiek izmantoti, piemēram, «aplokšņu algu» izmaksai. Šī informācija arī ļauj savlaicīgi novērst pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas gadījumus un savstarpējo darījumu nelikumīgo shēmu veidošanu.

Šo informāciju VID izmanto, lai veiktu mērķtiecīgus preventīvos pasākumus un plānotu efektīvākus nodokļu kontroles pasākumus. To rezultātā VID līdz šim ir pieņēmis lēmumus par uzņēmumu saimnieciskās darbības apturēšanu un izbeigšanu, izslēgšanu no VID pievienotās vērtības nodokļa reģistra, tematisko pārbaužu uzsākšanu, nodokļu revīzijas uzsākšanu, kā arī informējis Uzņēmumu reģistru par nodokļu maksātāju pārstāvības tiesībām.

Lai palīdzētu citu Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu administrācijām pēc iespējas ātrāk identificēt iespējamos starptautisko PVN krāpšanas darījumu shēmu dalībniekus, informāciju no šiem ziņojumiem VID sniedz arī citu ES dalībvalstu kompetentajām iestādēm EUROFISC tīkla ietvaros.