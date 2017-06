LVRA: Starptautiski viesnīcu zīmoli padara Latviju par pievilcīgu tūrismam

Starptautisku viesnīcu zīmolu ienākšana Latvijas tirgū padara to par pievilcīgu tūrisma galamērķi ārvalstu viesu vidū, pastāstīja Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) vadītājs Jānis Pinnis.

Viņš sacīja, ka ikviens jauns viesnīcu zīmols, kas ienāk Latvijas tirgū, radīs ilgtermiņa ieguvumus tūrisma nozarē. Piemēram, pērn atvērtās viesnīcas «Park Inn by Radisson» un «Pullman Riga Old Town», kā arī «Grand Hotel Kempinski Riga», kuru plānots atvērt šogad, ir starptautiski pazīstami zīmoli, kas, pēc Piņņa domām, veicina Latvijas kā tūrisma galamērķa pievilcību.

«Es pat domāju, ka «Kempinski» daudziem ceļotājiem izsaka daudz vairāk nekā vārds Rīga. Būsim reāli. Ja Rīgā ir tāds prestižs pieczvaigžņu viesnīcu zīmols kā «Kempinski», tad tas vien nozīmē, ka arī šis galamērķis ir kaut kā vērts,» pauda LVRA vadītājs.

Tomēr viņš piebilda, ka jaunu viesnīcu parādīšanās nozīmē arī to, ka ir sagaidāmi centieni sadalīt jau esošo tirgu. Pinnis uzsvēra, ka asociācijas ieskatā ikvienai jaunai viesnīcai ir jābūt gatavai strādāt pie papildu tūristu plūsmas piesaistes, nevis censties uz jaunāku numuriņu rēķina aizvilināt viesus no citām tūristu mītnēm.

"Ikvienam ir jābraukā apkārt pa izstādēm, kontaktbiržām, jātiekas ar aģentūrām un jāstrādā, lai piesaistītu papildu viesus. Ja tāds ir mērķis, tad mēs apsveicam ikvienu jaunu viesnīcu, jo tas stiprinās mūs kā galamērķi,» sacīja asociācijas vadītājs.

Taujāts par to, vai Rīgā beidzot tiks atvērta arī ilgstoši apspriestā zīmola «Hilton» viesnīca, Pinnis norādīja, ka patlaban izskatās, ka viesnīca Rīgā būs. Viņš sacīja, ka Tallinā pašlaik jau ir atvērta «Hilton» viesnīca un šī zīmola viesnīcu plānots atvērt arī Viļņā, līdz ar to domājams, ka Rīgā arī tā būs. «Ja viņi savā grupas plānā ir apstiprinājuši, ka viesnīcai jābūt katrā Baltijas valstī, tad būs. Jautājums ir tikai par to, vai tā būs tieši tādā izpildījumā, kā ir plānots aiz Rātsnama,» pauda LVRA vadītājs.

Viņaprāt skatoties uz viesnīcu projektu skiču un vīziju stadijām Vecrīgā, iespējams secināt, ka plānoto viesnīcu skaits ir liels. Tomēr skaidrība par to, kas no visa paredzētā realizēsies, ir tikai tad, kad sākas reāli darbi. «Ar viesnīcām ir tā – tad, kad zemē tiek iedurta lāpsta, tad arī ir pilnīgi skaidrs, ka būs,» sacīja Pinnis.

Vaicāts, vai Vecrīgā patlaban nedraud viesnīcu pārsātinājums, īpaši ņemot vērā transporta iebraukšanas ierobežojumus, LVRA vadītājs skaidroja, ka lielais viesnīcu īpatsvars ir lieta, ar kuru nākas saskarties ikvienas Eiropas pilsētas vecpilsētā, tādēļ to nevajadzētu uzlūkot kā problēmu.

Turpretī, runājot par transporta ierobežojumiem, viņš norādīja, ka asociācija uzskata, ka visiem taksometriem jāļauj iebraukt vecpilsētā. Pinnis skaidroja, ka tūristam nav zināms, ka Vecrīgā ir īpaša atļauju sistēma iebraukšanai, tādēļ, dodoties uz vecpilsētu, viņiem nepieciešams zināt, kurai taksometru kompānijai šāda licence ir. «Mēs paši sevi padarām par muļķiem,» sacīja asociācijas vadītājs.

Savukārt, kas attiecas uz tūristu transportlīdzekļiem, tad, pēc Piņņa teiktā, viesnīcām pašām ir jādomā, kā organizēt to stāvēšanu, jo vecpilsētā pie tām nav lielu stāvlaukumu.

