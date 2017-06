Sodītā «Rīgas satiksme» pagarina līgumu ar sodīto «Rīgas mikroautobusu satiksmi»

Rīgas pašvaldības SIA «Rīgas satiksme» līdz 2020.gadam pagarinājusi līgumu ar uzņēmumu «Rīgas mikroautobusu satiksme», neskatoties uz to, ka Konkurences padome abus uzņēmumus šogad jau sodīja ar milzīgu - 2,3 miljonus eiro lielu soda naudu par slepenu savstarpējo vienošanos. Nelikumīgās vienošanās būtība - uzlikt RMS biļešu cenu griestus, lai pašvaldības SIA «Rīgas Satiksme» nezaudētu klientus.

«Rīgas Satiksmes» lēmums pagarināt līgumu pieņemts, lai «nodrošinātu pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību Rīgas pilsētā,» stāsta «Rīgas Satiksmes» runas vīrs Viktors Zaķis, jo esošā iepirkumu procedūra vairākkārtīgi tika apstrīdēta, savukārt, veicot pretendentu norādīto automašīnu piegādātāju aptauju, «Rīgas satiksme» pārliecinājās, ka to piegādei ir nepieciešami vismaz 12 mēneši.

Zaķis paskaidroja, ka viens no jaunā iepirkuma uzstādījumiem paredz jaunu automašīnu iegādi, tomēr tam ir vajadzīgs vismaz viens gads. Ņemot vērā, ka līguma termiņš bija 2018.gada maijs, piegādātājs nevarētu līdz tam paspēt iegādāties automašīnas.

Zaķis uzsvēra, ka «Rīgas satiksme» neplāno turpināt iesākto iepirkumu, bet gan pilnībā pārstrādāt iepirkuma nosacījumus un to izsludināt par jaunu. Lai varētu paspēt izsludināt iepirkumu un uzvarētājs varētu izpildīt visus tā nosacījumus, «Rīgas satiksme» izlēma pagarināt līgumu ar RMS līdz 2020.gadam.

Pirmais līgums ar RMS par paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīkla daļas maršrutos tika noslēgts 2013.gada 4.janvārī uz pieciem gadiem. Toreiz minētais līgums tika noslēgts, jo RMS uzvarēja iepirkuma konkursā par attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanu Rīgas pilsētā.

Ņemot vērā to, ka līgums ar RMS beidzas 2018.gada janvārī, jau 2016.gada oktobrī «Rīgas satiksme» izsludināja jaunu iepirkumu par mikroautobusu pakalpojumu nodrošināšanu. Iepirkumam pieteicās divi pretendenti - RMS un personu apvienība AS «Liepājas autobusu parks» un AS «Nordeka». Iepirkuma rezultāts Iepirkumu uzraudzības birojā tika apstrīdēts trīs reizes.

Kā ziņots, marta nogalē Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) trešo reizi aizliedza «Rīgas satiksmei» turpināt iepirkumu par mikroautobusu pakalpojuma sniegšanu galvaspilsētas maršrutos.

Martā publiskotajā IUB Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmumā tika norādīts, ka bez attiecīgu grozījumu veikšanas sarunu procedūras uzaicinājumā «Rīgas satiksmei» aizliegts turpināt iepirkuma procedūru un slēgt līgumu sarunu procedūrā «Par apakšuzņēmuma līguma noslēgšanu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētas maršrutu tīkla daļas maršrutos».

IUB komisija izskatīja personu apvienības AS «Liepājas autobusu parks» un AS «Nordeka» sūdzību par «Rīgas satiksmes» rīkoto sarunu procedūru minētajā iepirkumā. IUB ieskatā nav pareizi, ka iepirkumā netiek ņemta vērā lētākā cena, iepriekš vēstīja TV3 ziņas.

Iepirkumu sākotnēji izsludināja 2016.gada septembrī, bet oktobrī tas ar IUB lēmumu tika pārtraukts. Pēc labojumu veikšanas nolikumā tas tika izsludināts atkārtoti novembrī, taču personu apvienība, kas sastāv no «Liepājas autobusu parka» un «Nordeka», decembrī vērsās IUB ar sūdzību par rīkotās sarunu procedūras prasībām, paužot, ka tajā tiek dotas priekšrocības «Rīgas mikroautobusu satiksmei». IUB sūdzību izskatīja 20.janvārī un aizliedza uzņēmumam turpināt iepirkumu par mikroautobusu pārvadājumiem.

«Rīgas satiksme» precizēja nolikumu un atkārtoti izsludināja iepirkumu ar termiņu līdz 2.februārim. Tam sekoja pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšana sākotnēji līdz 9.februārim, pēc tam vēl līdz 21.februārim, tālāk līdz 6.martam.

Tāpat aģentūra LETA jau vēstīja, ka jauno līgumu par mikroautobusu pakalpojumu sniegšanu ir paredzēts slēgt uz astoņiem gadiem ar kopējo summu aptuveni 80 miljonu eiro apmērā. 2018.gada maijā beigsies «Rīgas satiksmes» līgums ar pašreizējo pakalpojuma sniedzēju «Rīgas mikroautobusu satiksme», ar kuru līgums bija noslēgts 2013.gadā par 36,5 miljoniem eiro.

