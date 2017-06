Pārtikas tirgotāji PVN palielināšanu veselības labā neuzskata par solidāru risinājumu

Ieceri par vienu procentpunktu celt pievienotās vērtības nodokli (PVN) veselības aprūpes labā Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija (LPTA) neuzskata par solidāru risinājumu, pauda LPTA izpilddirektors Noris Krūzītis.

Viņš skaidroja, ka sākotnējā informācija par PVN palielināšanu liecina par to, ka palielinājums attieksies uz visām tām precēm un grupām, kurām patlaban piemērota 21% PVN likme. Taču, pēc LPTA domām, valdībai būtu jādomā par to, ka pārtikas precēm šis palielinājums nebūtu jāpiemēro.

«PVN palielināšanas idejā mēs neredzam solidaritāti. Proti, šo palielinājumu sāpīgi izjutīs sabiedrības daļa, kas ir ar zemiem ienākumiem, jo viņi jau proporcionāli lielāku daļu ienākumu tērē pārtikai - jo nabadzīgāka sabiedrība, jo vairāk aiziet ēšanai. Tāpat jāņem vērā, ka pirktspēja joprojām ir zema, tāpēc šāds palielinājums arī pārtikai noteikti neveicinās pirktspējas uzlabošanos Latvijā. Jāņem vēl vērā, ka Latvijā jau patlaban ir viens no augstākajiem PVN pārtikai,» norādīja Krūzītis.

Viņš arī atzīmēja, ka Latvijā joprojām ir vidēji statistiski augsti iedzīvotāju izdevumi par pārtiku. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes un «Eurostat» datiem Latvijā 2015.gadā iedzīvotāju izdevumi par pārtiku veidoja 34% no viņu ienākumiem, kamēr Eiropas Savienībā šis rādītājs ir vidēji 20%. Patlaban neesot arī pamats uzskatīt, ka šis rādītājs Latvijā būtu īpaši samazinājies, piebilda Krūzītis.

Kā ziņots, Ministru prezidenta Māra Kučinska (ZZS) vadītā veselības darba grupa piedāvās koalīcijai lemt par vienu no diviem veselības nozares finansēšanas avotiem - obligāto sociālo apdrošināšanu sasaistīt ar minimālajām sociālajām iemaksām un novirzīt veselības aprūpei 1,5% no sociālā budžeta, to kompensējot, par vienu procentpunktu ceļot PVN, vai arī ieviest obligāto veselības apdrošināšanu ar fiksētu vai diferencētu ikmēneša maksājumu.

Veselības ministre Anda Čakša teica, ka obligātās veselības apdrošināšanas sasaistīšana ar minimālajām sociālajām iemaksām, paralēli par vienu procentpunktu ceļot PVN, būtu solidārs risinājums.

Jau vēstīts, ka valdība 9.maijā atbalstīja Finanšu ministrijas sagatavotās valsts nodokļu politikas pamatnostādnes 2018.-2021.gadam, tomēr tika nolemts, ka atsevišķiem jautājumiem, piemēram, veselības nozares finansējumam, risinājums vēl tiks meklēts.

Pēcāk veselības finansējuma jautājuma risināšanai tika izveidota darba grupa Ministru prezidenta vadībā. Valdības vadītājs norādījis, ka viņa vadītā darba grupa no iepriekšējām darba grupām atšķiras ar to, ka šoreiz ir noteikta robeža jeb datums, proti, 1.jūnijs, līdz kuram jāpanāk vienošanās. Viņš uzsvēra, ka koalīcijai būs jāsanāk kopā un jāpieņem viens no risinājumiem, kas kādam noteikti nepatiks.

Tāpat ziņots, ka Veselības ministrija (VM) neatbalsta valsts veselības apdrošināšanu fiksētā maksājuma veidā. VM un veselības ministre Čakša iestājas par to, ka jānodrošina veselības apdrošināšanas piesaiste sociālajam nodoklim, īpaši ņemot vērā ēnu ekonomikas apmēru Latvijā.

