2030.gadā Latvijā katram nodokļu maksātājam būs «jāuztur» viens pensionārs

2030.gadā Latvijā vienam nodokļu maksātājam būs jāuztur apmēram viens pensionārs, šodien, prezentējot prognozi par demogrāfijas tendencēm Latvijā līdz 2030.gadam, pastāstīja domnīcas «Certus» vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis.

Dzīves ilguma palielināšanās ir veicinājusi strauju pensionāru, it īpaši iedzīvotāju, kas ir vecāki par 80 gadiem, skaita pieaugumu. 2020.gadu sākumā, salīdzinot ar 2002.gadu Latvijā būs divreiz vairāk cilvēku, kas vecāki par 80 gadiem. Savukārt kopējais Latvijas darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits būs krietni mazāks.

Analizējot demogrāfisko situāciju pa vecuma grupām, redzams, ka 2030.gadā Latvijā būs salīdzinoši liels daudzums vecāka gada gājuma cilvēki. Ja 2017.gadā Latvijā darbspējas vecumā ir līdz 65% iedzīvotāju, tad 2030.gadā tādi būs tikai 60% cilvēku.

1990.gadā uz 100 darbspējīgiem iedzīvotājiem bija 18 cilvēki, kas vecāki par 65 gadiem, tas nozīmē, ka uz katru pensionāru bija 5,5 darbaspējas iedzīvotāji. Līdz 2030.gadam šis rādītājs būs pieaudzis un uz katru pensionāru būs tikai 2,7 darbspējas iedzīvotāji.

Dombrovskis norādīja, ka 2016.gadā no darbspējīgajiem strādāja tikai 71%, bet no tiem tikai 49% bija nodokļu maksātāji no privātā sektorā. Pieņemot, ka aptuveni šāda tendence varētu saglabāties 2030.gadā viens nodokļu maksātājs uzturēs vienu pensionāru.

